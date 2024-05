Por la recuperación del puente de Ciudad de la Paz

Hay un puente de 52 metros de longitud que está ubicado donde comienza la calle Ciudad de La Paz. En enero de este año publicamos la nota: ¿Cuándo abren el puente que une Colegiales con Palermo?

Actualmente, los vecinos están haciendo el siguiente reclamo: “El puente ciudad de la paz está clausurado hace más de un año, cortando la circulación de tres barrios (Colegiales, Belgrano y Palermo). No pueden pasar ni patrulleros, ni bomberos ni ambulancias. Desde que está clausurado creció la inseguridad en el barrio. No podemos esperar más tiempo, por eso los vecinos nos unimos para reclamar y en algún punto recuperar nuestro lindo barrio. Le solicitamos a las autoridades que no dilaten más el tema y les pedimos que por favor avancen con el expediente, el presupuesto y el inicio de la obra para el arreglo del puente. ¡Hace un año y medio que lo venimos pidiendo! El día jueves 16 de mayo a las 19:30 horas nos reunimos todos los vecinos para solicitar que comience la recuperación del puente de Ciudad de la Paz que causa tanto perjuicio a los vecinos de este barrio. Agradeceremos a todos que se hagan presentes en Concepción Arenal 2572”.

Recomendaciones