El lujo alcanza nuevas fronteras

La búsqueda de propiedades de lujo siempre ha sido una experiencia única y exclusiva. Ahora, con el reciente lanzamiento de Luxury Portfolio International en Argentina, a través de CentralRE | Central Maxre Real Estate, filial oficial de Leading Real Estate Companies of the World, el mercado inmobiliario argentino está experimentando una transformación sin precedentes. Esta colaboración promete abrir nuevas oportunidades para la omercialización de propiedades de más de US$ 1 millón, ofreciendo una plataforma local y global para los compradores y vendedores de bienes raíces de lujo.

1. ACCESO A UN MERCADO GLOBAL

La asociación entre CentralRE y Luxury Portfolio International abre las puertas del mercado argentino a una red global de compradores e inversores de propiedades de lujo. Luxury Portfolio International, con su prestigiosa cartera de propiedades exclusivas en todo el mundo, proporciona una plataforma incomparable para la comercialización de propiedades de alta gama en Argentina. Esto significa que los propietarios de propiedades de lujo en Argentina ahora pueden alcanzar a una audiencia internacional más amplia, mientras que los compradores globales tienen acceso directo a algunas de las propiedades más exclusivas del país.

2. EXPERIENCIA Y EXCELENCIA EN EL SECTOR INMOBILIARIO

CentralRE, filial argentina de Leading Real Estate Companies of the World, aporta décadas de experiencia y excelencia en el sector inmobiliario argentino. Su reputación por ofrecer servicios de primera clase y su profundo conocimiento del mercado local son garantía de que Luxury Portfolio International cambiará el juego en el mercado local. La combinación de la experiencia local de CentralRE y la global de Luxury Portfolio International promete elevar el estándar del mercado inmobiliario de lujo y alta gama en el país.

3. VALOR AGREGADO PARA PROPIEDADES EXCLUSIVAS

Para propiedades que superan el umbral del US$ 1 millón, la asociación con Luxury Portfolio International ofrece un valor agregado significativo. La marca Luxury Portfolio International es sinónimo de exclusividad, calidad y prestigio, lo que añade un atractivo adicional a las propiedades de lujo en Argentina. Los compradores internacionales que buscan inversiones inmobiliarias de alta gama ahora tienen una ruta clara para explorar las ofertas más selectas del mercado argentino, mientras que los vendedores locales se benefician de una exposición sin precedentes a una audiencia global de millones de compradores potenciales.

4. IMPULSO A LA INNOVACIÓN Y LA EXCELENCIA

La llegada de Luxury Portfolio International a Argentina no solo representa una oportunidad para el mercado inmobiliario de lujo, sino también un impulso a la innovación y la excelencia en el sector. Con el respaldo de una marca globalmente reconocida desde hace 60 años en 70 países con una audiencia global de más de 100 países y una facturación de US$ 358.000 millones al año, se espera que el mercado de propiedades de lujo acceda a una posibilidad hasta ahora vedada. Algo superior tenía que existir en Argentina para satisfacer las demandas de los clientes más exigentes. Esta competencia saludable y este enfoque en la mejora continua solo pueden beneficiar a los compradores y vendedores de propiedades de lujo en Argentina.

En resumen, el lanzamiento de Luxury Portfolio International en Argentina, a través de CentralRE, con más de 600 metros cuadrados de servicios para clientes exclusivos, marca un hito importante en la evolución del mercado inmobiliario de lujo del país. Esta colaboración promete no solo mejorar la comercialización de propiedades exclusivas, sino también elevar el estándar de excelencia en todo el sector. Para aquellos que buscan propiedades de lujo en Argentina o desean comercializar sus propiedades de alta gama llegando a un universo de compradores global, la llegada de Luxury Portfolio International representa una emocionante nueva era llena de oportunidades y posibilidades sin límites.

Víctor Arlandi

Presidente de CentralRE Argentina – Leading Real Estate Companies of the World

– Luxury Portfolio International

Para más información:

Email: central@maxre.com.ar / Web: www.maxre.com.ar