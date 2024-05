Recolección de la basura

Consultamos a los vecinos: ¿Qué opinás de los contenedores? ¿El de tu cuadra está bien ubicado? ¿Está limpio? ¿Te parece bueno el sistema de recolección de basura?

Reproducimos a continuación, algunas de las respuestas recibidas:

“La mayoría de los contenedores tienen basura tirada a su alrededor. Además, muchos tienen la tapa rota y están sucios”.

“Él sistema de contenedores es correcto y da buenos resultados”.

“En el tema limpieza hay muchos aspectos para mejorar. Tienen que supervisar el trabajo de los barrenderos”.

“El sistema de contenedores aumentó el nivel de mugre en las calles. Los recuperadores urbanos dejan todo desparramado y las empresas recolectoras también. A mi me parece que disminuyeron la frecuencia de recolección de residuos”.

“Tengo un contenedor en la puerta de mi edificio ubicado en Echeverría al 1500 entre Av. Del Libertador y Montañeses. Cuando vuelvo en taxi, le digo al conductor que me deje en la basura. Los contenedores están sucios y hay ratas merodeando”.

“En Quesada al 2100, llegando a la calle Arcos, los contenedores son un asco. Están rotos y tienen una mugre increíble. Deberían cambiarlos más seguido y limpiarlos”.

“En la puerta de donde vivo hay un contenedor. Muchas veces está sucio. El encargado del edificio tiene que limpiar los desperdicios que dejan los que revuelven la basura”.

“En mi cuadra, Olazábal entre Conde y Freire, los contenedores están bien ubicados, pero la gente muchas veces deja la basura en un costado. Mi queja es porque hay pocos cestos de basura. Antes había cuatro en dos cuadras, pero fueron sacados. Con respecto a la recolección, los camiones ralentizan el tránsito automotor con los consiguientes bocinazos de los impacientes conductores. Habría que educar a la ciudadanía con estos temas para tener una convivencia más llevadera”.

“En Mendoza al 1800 hay un contenedor muy mal ubicado ya que está en el cordón donde hay un pequeño restaurant. Cuesta muchísimo entrar y salir de las cocheras con los autos”.

“Opino que los contenedores ubicados en calles chicas pueden resultar peligrosos porque hay personas que se ocultan detrás y es difícil distinguirlas si hay autos estacionados cerca. A veces me da miedo sacar la basura en el barrio de Núñez. Además, como los suelen dejar abiertos con palos, se desprenden muchos olores, algo que antes no se percibía con los cestos tradicionales. Y además se usan como baño público. El sistema de recolección de basura sería mejor si pasara más seguido, hay zonas donde la basura desborda”.

“Hay un contenedor en García del Río al 2800 que está sin lavar y tiene mucho olor”.

“Los contenedores son una buena solución para retirar los residuos y para efectuar el reciclado de los mismos. Lástima que no se respeta la diferenciación entre los residuos perecederos y los no perecederos. Además los que buscan objetos dentro de los mismos vacían, dejan los residuos tirados en la vía pública. En resumen no cumplen los destinos para lo que fueron creados”.

“El sistema de contenedores está muy bien. En mi cuadra (Iberá al 2700) hay dos, el verde enfrente de mi casa. Allí sería ideal construirles una demarcación ya que por lo general los mueven y los días de partido en River los empujan para meter autos que transgreden los límites de la salida de mi garage”.

“Los contenedores están bastante sucios, colocados en cualquier lado por ejemplo en la mitad de la cuadra y entorpecen bastante el estacionamiento”.

“Hay 2 contenedores en la calle 11 de septiembre al 4300 donde arrojan todo tipo de materiales, madera, metálicos, achuras, carne, pollo. Es imposible dormir y abrir las ventanas del olor. Ya pedí en varias oportunidades que los reubiquen”.

“Casi todos los días pasan personas que sacan las bolsas de los contenedores, las rompen y dejan toda la basura desparramada alrededor de los mismos y en la zanja y cordones”.

