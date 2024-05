El ruido del colectivo 107

Cada vez son más los vecinos de la Comuna 13 (Belgrano, Colegiales y Núñez) y de la Comuna 12 (Villa Urquiza, Coghlan, Villa Pueyrredón y Saavedra) que nos siguen en nuestra cuenta de Instagram y emiten sus opiniones a través de comentarios. Los invitamos a seguirnos en @mibelgrano y enviarnos sus fotos, videos, reclamos y propuestas.

Publicamos el video que nos envió una vecina, junto con el siguiente mensaje: “La línea 107 pasa por Nahuel Huapí y en la esquina de Lugones se detiene en el semáforo donde hace toda clase de ruidos molestos: del aire acondicionado, del motor y otros. Es un ruido insoportable que padecemos quienes vivimos ahí y seguramente todos los que estén en su trayecto. Además nos vibran las ventanas y hasta las paredes del edificio. Encima suelen venir varias unidades juntas. Si de un lado va por Avenida Monroe, no se entiende por qué del otro lado no toma Av. Congreso. Nahuel Huapí no es una avenida”.

Comentarios:

“¿Sabés por cuántas calles pasan colectivos? Es una ciudad, el reclamo debería ser que pongan colectivos eléctricos”.

“Que bajón ese ruido. La contaminación sonora en CABA es abrumadora”.

“Yo tengo enfrente una escuela. A la mañana temprano es impresionante el embotellamiento y el ruido de las bocinas. Lo mismo pasa al mediodía y a la tarde en el horario de salida”.

“Que sea habitual no quiere decir que esté bien. Ese ruido es contaminación sonora, es innecesario y se puede mejorar”.

“Por calles angostas, no pueden circular colectivos”.

“Esto es CABA: ruidos, bomberos, ambulancias, los gimnasios que adoptaron la moda que los clientes salgan a correr por las veredas angostas con una pelota enorme y te lleven puesto, las bicicletas, etc. Vivir en la ciudad de Buenos Aires, ya no es saludable”.

“¿Quiere trasladar el problema a los que viven en Av. Congreso?”.

“Le cambio el ruido de ese colectivo, por el ruido molesto del bar de la esquina de mí casa”.

“Lo mismo pasa por Manuel Ugarte y Amenábar con las líneas 169/175. Su recorrido es por Congreso pero pasan por M. Ugarte a unas velocidades terribles. Luego paran y hacen todo tipo de ruidos: aceleran, tocan la bocina y ni hablar del humo de los caños de escape”.

