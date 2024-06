“Hace 30 años, La Pampa se transformaba en un río”

Hay un hombre de 97 años que vive en el Bajo Belgrano, justo en el límite con el barrio de Palermo. Se llama Alberto, se apellida Chab y un video de Tik Tok convocando personas de más de 90 años, para formar un grupo, lo catapultó a la fama. Cómo es médico psicoanalista y sigue atendiendo en su consultorio, lo contactamos por Whatsapp un día después de las 17.30 horas, cuando terminó de trabajar y después de hacer su caminata diaria. En diálogo con el diario Mi Belgrano, este vecino ilustre nos contó sobre su vida.

En el Bajo Belgrano

“Hace unos 30 años llegué al barrio de Belgrano. Vivía en La Pampa al 1200. En aquellos años, esta calle se inundaba, se transformaba en un río. En mi casa tuvimos que poner unas compuertas de un metro de alto y durante dos o tres días no podíamos salir. Pasaron los años y resolvieron el problema de las inundaciones en la zona. En la casa tenía el consultorio y en ese entonces vivían mis tres hijos que eran solteros. Tiempo después, la casa nos resultó muy grande y nos mudamos a una más chica en la calle Miñones. Cuando enviudé, hace 5 años, me mudé al departamento en el que vivo actualmente, en La Pampa al 900”.

Una vida activa

“Vivo cerca de Excursionistas pero no soy muy afecto al fútbol. Soy un golfista empedernido por eso me mudé frente al campo de golf. Sigo jugando pero solo 8 o 9 hoyos. Camino junto a mi pareja, Mary, entre 4 y 5 kilómetros diarios. A veces vamos para el lado de River. Interrumpimos estas caminatas cuando había muchos mosquitos, por temor al dengue.

Cuando no puedo caminar lo suficiente, hago gimnasia en casa. Al despertarme hago esos ejercicios que muestro en Tik Tok. Pero durante el día también realizo otros ejercicios”.

Manejando

“Hace dos años, cuando fui a renovar el registro, todos los exámenes (vista, audición, etc), me dieron bien, pero pasaba el tiempo y no me decían nada. Me llamó el jefe del lugar y me dijo que hice todo bien pero que después de los 95 años, no dan el registro. Que son órdenes de los superiores porque si yo llegara a tener un accidente, sancionarían a los que me dieron el registro. Yo lo tomé como una discriminación, porque era un conductor muy cuidadoso. Cuando tenía el coche, atendía a algunos pacientes a domicilio, en los barrios de Palermo y Flores. Finalmente, tuve que vender el auto”.

De museo en museo

“Voy con mi pareja, Mary, a los distintos museos del barrio, al Sarmiento, al Yrurtia y al Larreta. Este último es hermoso, con sus increíbles muebles centenarios. Pero no vamos pasivamente a ver una pintura o una escultura. Nos gusta hablar con la gente del museo, que nos cuenten historias y en algunos nos llevan a ver salas privadas”.

Un reclamo

“Los recolectores sacan basura de los contenedores, tiran todo y dejan en la vereda y en la calle lo que no les sirve, eso me da un fastidio bárbaro pero no es responsabilidad del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Lo que sí es responsabilidad de ellos, es el ABL, un impuesto muy pero muy caro, prácticamente impagable”.

Gran Repercusión

“Mi nieta me dijo que si quería reunir 8 o 9 personas de mi edad, ella me publicaba un video en Tik Tok y seguro que alguno me iba a llamar. Los vídeos tuvieron más de 1 millón y medio de visualizaciones. Recibí más de 2000 emails. Me escribieron de toda latinoamérica. Fue un tsunami tan grande que me contacté con una organización para gerontes. Se pusieron a mi disposición por la repercusión que tuvimos, Yo ni siquiera alcanzo a leer los correos que me llegan. Ellos están clasificando los Emails. Veremos cuanta gente quiere participar. Me pueden escribir al email: alberto.ch1927@gmail.com los vecinos del barrio que tengan la edad que estoy buscando. Voy a reunir 8 o 9 personas. Después quiero realizar una resocialización de gente que está muy sola. Mis videos los pueden ver en Tik Tok, mi usuario es: @alberto.ch1927”.

Servicios

Recomendaciones