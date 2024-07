Si a la Plaza Paso sin rejas

Muchos urbanistas consideran que hay que abandonar la idea de que si se sacan las rejas, los espacios serán vandalizados o inseguros.Dicen que es al revés, cuanto más se vincula un lugar con su comunidad, más se lo cuida y más se lo respeta.

Vivo en Colegiales desde hace más de 20 años. He participado en todas las reuniones que se hicieron en la Comuna 13 en el 2022 y la última en 2023 sobre el proyecto de creación del llamado por las autoridades “Parque ferroviario Colegiales”. Estuvieron presentes funcionarios de la Dirección de Regeneración Urbana – Ministerio de Espacio Público e Higiene Urbana, miembros de la Junta Comunal, del Consejo Consultivo, vecinos y grupos vecinales que impulsaron el 100% Parque (Colegiales Participa y Decide, Parque Cultural Estación Colegiales). En esas reuniones se planteó que el nuevo espacio público sea sin rejas, incluso en varias ocasiones se pidió que se sacaran las rejas de la Plaza Paso al quedar ésta integrada al nuevo diseño paisajístico, dotando al barrio de unos 33.000m2 de acceso libre para disfrutar como hoy lo hacemos diariamente de este nuevo espacio.

Cabe aclarar que otras plazas como Mafalda, Clemente y de Los Colegiales, tampoco tienen rejas. Además, hace unas semanas el Jefe de Gobierno Porteño en un encuentro de Comisarías Cercanas en el Centro Montañés anunció que el llamado Parque Ferroviario Colegiales formará parte del Programa Parque y Plazas Seguras donde se colocarán tótems con botón antipánico, cámaras y mejoras en la iluminación.

Por todo lo dicho anteriormente, celebro esta decisión de las autoridades del GCBA de sacar las rejas en la Plaza Paso (Moldes y Virrey Olaguer).

Aprovecho el espacio que me brindó Mi Belgrano para seguir solicitando que se concrete la etapa 4 del proyecto: Baños públicos, puesta en valor del galpón ferroviario patrimoniado de Zabala y Moldes, el puente peatonal en la calle Palpa y mejoras en la accesibilidad, la ampliación del canil y la renovación del patio de juegos existente en la Plaza Paso. Así como la rezonificación como urbanización Parque -UP- de los 4 lotes no vendidos en lo que fuera la playa de cargas del ferrocarril para sumar 7.000m2 de suelo verde absorbente.

Por último, quiero invitar a los vecinos a participar del Consejo Consultivo Comunal 13 que se reune los primeros y terceros miércoles de cada mes de 17 a 19 horas en la sala de casamientos de la sede comunal (2do piso) que está ubicada en Av Cabildo 3067 y así seguir impulsando proyectos para el buen vivir.

Por Adriana Fernández

