Vacaciones de Invierno en el Conti

El Conti, ubicado en Av. Del Libertador 8151, invita a las familias a disfrutar sus tardes de vacaciones en el Conti. El sábado 27 de julio a las 15.30 horas se realizará el taller: “A la manera de los bichos”: una tarde de poesía, música y juego. Es necesario inscribirse a través del formulario de incripción.

Espectáculos

El viernes 26 de julio a las 15 y las 17 horas, URRAKA presenta Historias Recicladas. Es una selección de los mejores cuadros teatrales de la trayectoria de URRAKA, una compañía que se destaca por su enfoque creativo y su compromiso con la sostenibilidad. En este espectáculo, la escenografía toma vida gracias a materiales reciclados, ofreciendo un viaje por los sentidos que invita a la audiencia a explorar la comunicación a través de diversos lenguajes artísticos. La música y movimiento se entrelazan para generar un espectáculo de humor para toda la familia.

El día que cambió la vida del Sr. Odio se presentará el sábado 27 de julio a las 15 y 17.30 horas. El Sr. Odio es un personaje solitario y de muy mal carácter que siempre mantiene la misma rutina diaria y no le gustan los cambios. Una mañana muy temprano, se entera de que por la puerta de su edificio, acaba de entrar un nuevo vecino, que se mudará justo al departamento de al lado. Esto lo altera tanto que decide oponerse a esa mudanza. Lo que no sabe es que el nuevo vecino es el Sr. Amor, un personaje completamente opuesto a él. Así, el Sr. Odio emprende un plan para atacar a su nuevo vecino. Lo que nuestro odioso personaje no sabe, es que todo lo que intentará hacer en contra del Sr. Amor, retornará a él para cambiar su vida. Cuerpos, títeres, y objetos, acompañados de melodías en vivo, atraviesan imaginarios universales como el deseo, el miedo a lo desconocido, la aventura, la incomprensión, el reconocimiento de la otredad y la aceptación. Temáticas que son abordadas con un lenguaje sencillo, lúdico y cargado de humor, que permitirá a lxs niñxs conectar con la multiplicidad de sensaciones y emociones que los revolucionan en lo cotidiano (y no tan cotidiano) y les hacen CRECER. Un espectáculo de títeres y objetos, acompañado de música en vivo dirigido a las infancias que busca reivindicar la diversidad y el cambio como partes fundamentales de la vida. Recomendado para chicos a partir de los 5 años.

La entrada es gratuita y se podrá reservar anticipadamente a partir de las 10 horas del lunes previo a la función. Las entradas reservadas que no hayan sido retiradas 10 minutos antes del inicio del espectáculo, quedan canceladas y se pondrán a disposición del público presente en el Conti. Para más información sobre entradas: hacer un clic aquí.

Recomendaciones