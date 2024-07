¿Soy dependiente afectivo?

1) Soy capaz de hacer cualquier cosa con tal de que una relación no se disuelva.

2) Generalmente me siento atraída/o por personas muy problemáticas, necesitadas, irresponsables o caóticas. Al comienzo de la relación estos problemas no me parecen tan graves. Intento justificarlos y creo que se van a solucionar.

3) Necesito controlar permanentemente al otro para poder sentirme segura/o.

Disimulo este control bajo la apariencia de «ser útil»

4) Estoy pendiente de las necesidades del otro y me esfuerzo en complacerlo, aún cuando no me lo pida.

5) Si algo no funciona bien en la relación, me adjudico la mayor parte de la responsabilidad.

6) Todo lo que hago por el otro me parece poco. Nada es demasiado costosoo problemático si con eso puedo ayudar.

7) Mi autoestima es críticamente baja y dependo enteramente de la aprobación de otro.

8) Cuando estoy en una relación vivo soñando en cómo podría ser si todo cambiara en vez de ponerme en contacto con la realidad.

9) Tengo tendencia a los episodios depresivos.

10) Desde muy chica/o asumí responsabilidades inadecuadas para mi edad.

11) Es frecuente que me sienta avasallada/o y no pueda poner límites.

12) Provengo de una familia con graves problemas emocionales (familia disfuncional)

13) Alguno de mis padres padecían algún tipo de conducta compulsiva (al trabajo, al alcohol, drogas, sedantes, comidas, etc.)

14) En mi infancia sufrí importantes carencias afectivas.

15) Convivo con el dolor emocional desde hace tanto tiempo que sólo lo percibo cuando llega a límites extremos.

16) Para combatir mis momentos depresivos recurro con frecuencia a los tranquilizantes, a la comida o al alcohol.

17) Debido a la tensión a la que estoy expuesto he tenido una extensa gama de síntomas psicosomáticos.

18) Siempre atribuí a la mala suerte el hecho de haber tenido relaciones afectivas desafortunadas.

Si ud. respondió afirmativamente a tres o más de estos ítems, seguramente está encuadrada en este síndrome DEPENDENCIA AFECTIVA y puede recuperarse, cómo tantas personas que estàn haciendo grandes avances en su camino.

Si un individuo es capaz de amar productivamente, también se ama a sí mismo; si solo sabe amar a los demás, no sabe amar en absoluto.

Erich Fromm, El Arte de Amar

__________________________________

Qué implica encontrar un grupo de apoyo de iguales e ingresar en él?

El secreto se devela. El miedo de que otros lo sepan, evita que mucha gente obtenga la ayuda que podría salvarles la vida y las relaciones. Recuerde que en cualquier grupo de apoyo, ese secreto no sale del grupo. Se respeta y protege su privacidad. El hecho de ir, significa que usted está admitiendo que tiene un problema y esta es una forma de salir de su doloroso aislamiento.

del libro «Las mujeres que aman demasiado» – RobinNorwod

_________________________________

«Testimonio»

Durante años me afané en recuperarme de mi codependencia, sintiéndome temerosa de hacia dónde me podría dirigir. Pero tenía fe en que estaba yendo a algún lugar nuevo. Luché y trabajé por cambiar mis conductas: sobreproteger a los demás, el deseo de controlar, y mi baja autoestima. Observé cómo me conducía en mis relaciones y aprendí a comportarme de manera menos victimada.

Aprendí a identificar que era lo que yo quería. Trabajé sobre la actitud de no aferrarme y luego practiqué el desapego. Me sumergí en mis sentimientos, especialmente en la ira, mientras nacía emocionalmente. Aprendí a terminar y a iniciar relaciones. Aprendí a divertirme.

Me forcé a mí misma a hacer eso. Me llevó años.

He cometido muchos errores, y he aprendido que los errores también están bien. Aprendí a comunicarme, a reír, a llorar, a pedir ayuda. Estoy

aprendiendo a reaccionar menos, y a actuar más, serenamente confiada en que está bien ser quien soy. La recuperación de la codependencia ha sido el camino mas emocionante que he seguido.

He aprendido que cuidar de uno mismo no es ser narcisista ni complaciente. Cuidar de mi misma es una de las cosas que puedo hacer que más me ayudan y a los demás también. Han mejorado mis relaciones con mi flia., con mis amigos, con otras personas y con Dios. Actualmente estoy trabajando en la más difícil lección que alguna vez haya tenido que dominar. Estoy aprendiendo cómo dejar que los demás me amen, y cómo permitir que sucedan en mi vida «cosas buenas». Estoy aprendiendo cómo dejar que Dios me ame. Y estoy aprendiendo a amarme, a verdaderamente amarme, a mí misma.

Tengo algunos días difíciles. Pero estoy viviendo mi vida. Por primera vez en mi existencia, ¡ tengo una vida por vivir!

________________________’__________

