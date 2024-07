Ciclo de cine Francés en el Museo Sarmiento: Los Cuatrocientos Golpes

En el mes de julio, el Museo Histórico Sarmiento que está ubicado en Cuba 2079 (barrio de Belgrano) presenta el ciclo de cine Francés. La entrada es gratuita sujeta a la capacidad de la sala (el ingreso es por orden de llegada). A partir de la aparición de los hermanos Auguste y Louis Lumière, que introdujeron el cinematógrafo y sembraron la semilla de la industria cinematográfica, el cine francés ha tenido una notable influencia en la cultura mundial. Desde sus figuras pioneras como Georges Méliès, Léon Gaumont o los hermanos Pathé, pasando por directores de la talla de Jean Vigo, Jean Renoir o Marcel Carné, o los disruptivos François Truffaut, Jean-Luc Godard y Claude Chabrol, exponentes de la Nouvelle vague, movimiento cuyo precursor fue Jean-Pierre Melville, todos han dejado su marca.

El domingo 28 de julio, a las 14 y 16 horas, se proyectará la película “Los Cuatrocientos Golpes” (Les Quatre Cents Coups). Sinopsis: Con sólo catorce años, Antoine Doinel se ve obligado no sólo a ser testigo de los problemas conyugales de sus padres, sino también a soportar las exigencias de un severo sistema educativo. Un día, asustado porque no ha cumplido un castigo impuesto por el maestro, decide no ir a clases y vagabundear con su amigo René. Inesperadamente, ve a su madre en compañía de otro hombre; la culpa y el miedo lo arrastran a una serie de mentiras que poco a poco van calando en su ánimo. Deseando dejar atrás todos sus problemas, sueña con conocer el mar y traza con René un plan para escaparse. Dir: François Truffaut / Origen: Francia / Año: 1959 / Duración: 94 min.

