Un Beatle suelto en el barrio

El 05 y 06 de octubre de 2024, la leyenda viviente Paul McCartney volverá a tocar en el Estadio Monumental, pero, ¿cómo llegará hasta allí? Tal vez decida recorrer Buenos Aires en el colectivo 42, parado y apretado, sintiendo el calor de la gente. O quizás opte por sumergirse en las profundidades de la ciudad tomando el Subte D hasta la terminal y desde allí emprenda una caminata por la Av. Congreso. A lo mejor, prefiera el tren para conocer la nueva estación de Barrancas de Belgrano y desde allí caminará o se tomará el 15 hasta Libertador y Monroe. Pero si desea una experiencia más íntima y enriquecedora, no hay nada mejor que un viaje en taxi. Con un taxista porteño como guía, Paul se sumergirá en historias de vivezas criollas, de tango y fútbol, de amores y desamores. Cada palabra será una pincelada en el vibrante mural de la vida porteña, y cada semáforo en rojo será una oportunidad para conocer más sobre esta ciudad que, por un momento, será testigo de su grandeza.

UN POCO DE HISTORIA

La primera vez de Paul en River fue en 1993 (23 años después de la separación de los Beatles). En aquella ocasión llegó al país para presentar su flamante álbum Off The Ground. Realizó tres shows, el 10, 11 y 12 de diciembre. En cada recital incluyó 32 temas y la mitad eran de los Beatles. Empezaba con “Drive My Car” y cerraba con “Hey Jude”. El telonero fue Nito Mestre. El 10 y 11 de noviembre de 2010 volvió a tocar en el estadio Monumental. En esta oportunidad, su telonero fue Andrés Ciro y Los Persas.

En sus otras dos visitas al país, Paul no se presentó en la cancha de River. En 2016 hizo un concierto en el estadio Mario Alberto Kempes, el 15 de mayo, y dos presentaciones en el estadio Único de La Plata, el 16 y 17 de mayo. En su cuarta visita a la Argentina, en el 2019, el músico británico tocó ante una multitud en el Campo Argentino de Polo.

