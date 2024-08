Entrevista exclusiva al CI Víctor Arlandi, Presidente de Central Maxre Real Estate | Leading Real Estate Companies of the World

¿Hace cuánto tiempo están en el barrio?

Hace 13 años que estamos en Mendoza 1962. Desde nuestra apertura, nos hemos comprometido con la comunidad local y nos hemos convertido en un referente en el mercado inmobiliario de Belgrano y del país.

¿Por qué eligieron instalarse en la zona?

Elegimos Belgrano por su combinación de tradición y modernidad. Es un barrio con una excelente calidad de vida, con muchas áreas verdes, una infraestructura desarrollada y una ubicación estratégica dentro de Buenos Aires. Además, el perfil de los vecinos se alinea perfectamente con nuestra oferta de servicios.

¿Viven en Belgrano?

Vivimos a dos cuadras del comercio desde hace 30 años. Muchos de nuestros colaboradores viven cerca, lo que facilita un servicio más personalizado y una mayor conexión con la comunidad. Además, nuestra ubicación central permite un fácil acceso tanto para nuestro equipo como para nuestros clientes.

¿Qué es lo que más y lo que menos les gusta del barrio?

Lo que más nos gusta del barrio es su dinamismo y su espíritu comunitario. Belgrano es un lugar donde se mezclan generaciones y culturas, creando un ambiente vibrante y acogedor. Lo que menos nos gusta podría ser el tránsito en algunas horas pico, pero consideramos que es un pequeño precio a pagar por estar en un lugar tan privilegiado.

¿Por qué los vecinos tienen que elegirlos?

Los vecinos eligen Central Real Estate Maxre Argentina porque ofrecemos un servicio integral y personalizado, con una profunda comprensión del mercado local y global. Nuestra especialidad es la gestión de propiedades de alto valor y nuestra representación de Leading Real Estate Companies of the World & Luxury Portfolio International nos da un alcance global sin perder el toque local. Lo que nos diferencia es nuestro compromiso con la excelencia y la satisfacción del cliente, además de haber sido certificados como Great Place to Work, lo cual refleja nuestra dedicación tanto hacia nuestros colaboradores como hacia nuestros clientes.

¿Alguna anécdota?

Una anécdota que nos gusta compartir es cuando organizamos un evento comunitario de puertas abiertas en nuestro local. Fue una oportunidad maravillosa para que los vecinos conocieran nuestras instalaciones y nuestros servicios, y para nosotros conocer mejor a nuestra comunidad. La respuesta fue tan positiva que decidimos hacer de este evento una tradición y repetirlo cada año. Esta interacción nos ha permitido estrechar lazos y fortalecer nuestra relación con los vecinos.

¿Algún mensaje final?

Queremos agradecer a la comunidad de Belgrano por su continuo apoyo y confianza en nosotros. Estamos comprometidos a seguir ofreciendo el mejor servicio inmobiliario y a contribuir positivamente al desarrollo de nuestro querido barrio. Invitamos a todos los vecinos a acercarse a nuestra empresa para conocer más sobre cómo podemos ayudarlos a alcanzar su objetivos inmobiliarios. ¡Gracias, Belgrano, por estos maravillosos años! Para más información pueden contactarnos por Email: central@maxre.com.ar o visitar nuestra Web: www.maxre.com.ar

