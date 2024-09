Control de plagas. Habilitación en CABA N°868436. Habilitación Prov Bs. As. N°5191. Inocuo, no afecta a animales de sangre caliente ni al Ser Humano. Flexibilidad, cotización SIN CARGO. Sin olor, personas y animales pueden presenciar nuestra labor. Certificado, certificación con Oblea expedida por Ente Regulador. No mancha, apto para telas / paredes / maderas / ropa / cortinados, etc. Ideal para controlar polillas, pulgas y piojos. Cotizamos sin cargo, nos adaptamos a sus horarios. En los nocturnos no cobramos adicional. Para más información: WhatsApp: 11-4938-4395 / Email: fumigran6@gmail.com

En MI BELGRANO CLASIFICADOS encontrás todos los rubros que estás buscando dentro de los barrios de Belgrano, Colegiales, Núñez, Villa Urquiza, Coghlan, Villa Pueyrredón y Saavedra:

Los profesionales, emprendedores, comerciantes que quieran darse a conocer a través de MI BELGRANO CLASIFICADOS, pueden comunicarse al Email: mibelgrano@gmail.com o por WhatsApp al 11-4409-3466.