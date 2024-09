Cine en el Museo Sarmiento: Desayuno en Tiffany´s

Los domingos del mes de septiembre en el Museo Sarmiento, Cuba 2079, se presentará el Ciclo “Cine y literatura”. La entrada es gratuita y está sujeta a la capacidad de la sala. (El ingreso es por orden de llegada). La tensa dialéctica entre dos lenguajes. ¿El libro o la película? Cuántas veces nos han hecho (y nos hemos hecho a nosotros mismos) esa pregunta sobre la infinidad de películas que llevaron al cine obras literarias. ¿Cuál es mejor? Sin dudas no hay una única respuesta. Cine y literatura: dos lenguajes con características propias que se atraen y dialogan con una intensidad no exenta de tensiones y desencuentros.

Este domingo 8 de septiembre, a las 14 y 16 horas, se proyectará Desayuno en Tiffany´s (Breakfast at Tiffany´s). Ficha técnica: Dir: Blake Edwards / Origen: USA / Año: 1961 / Duración: 115 min. Sinopsis: Holly Golightly (Audrey Hepburn) es una escort (la película no es clara en este punto, a diferencia de la novela de Truman Capote en la que se inspira) y aspirante a actriz con un comportamiento bastante extravagante. Prueba de ello es su costumbre de desayunar frente a la joyería Tiffany & Co. Paul Varjack (George Peppard) es un tímido escritor que es mantenido por una mujer casada. Cuando ambos se convierten en vecinos y se conocen, Paul se enamora de Holly. Sin embargo ella lo rechaza y se compromete, por su dinero, con José Pereira (José Luis de Vilallonga), un político brasileño millonario.

