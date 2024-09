Incidente vial en el barrio de Colegiales

El miércoles 11 de septiembre de 2024 por la madrugada, el conductor de un auto que circulaba por Avenida Álvarez Thomas en sentido hacia la provincia de Buenos Aires, al llegar al cruce con la calle Jorge Newbery, perdió el control. Terminó arriba de la vereda luego de chocar contra un árbol y un contenedor de basura (Por unos pocos centímetros no se incrustó en un kiosco). No se reportaron lesionados, afortunadamente no había peatones sobre la vereda al momento del incidente vial. Efectivos de la Policía de la Ciudad, tras un llamado al 911, se dirigieron hasta el lugar y constataron que el hombre que manejaba el auto, un Peugeot 208, tenía 2,26 gramos de alcohol en sangre, cuando el máximo permitido en la Ciudad de Buenos Aires es de 0,5. El conductor del auto no sufrió heridas de gravedad y por tal motivo no debió ser hospitalizado (fue atendido en el lugar por personal del SAME). Una grúa removió el vehículo de la vía pública y a su conductor le labraron actuaciones por “Conducción Imprudente bajo los efectos del alcohol”.

