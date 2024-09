Cine en el Museo Sarmiento: La Noche del Cazador

Los domingos del mes de septiembre en el Museo Sarmiento, Cuba 2079, se presentará el Ciclo “Cine y literatura”. La entrada es gratuita y está sujeta a la capacidad de la sala. (El ingreso es por orden de llegada). La tensa dialéctica entre dos lenguajes. ¿El libro o la película? Cuántas veces nos han hecho (y nos hemos hecho a nosotros mismos) esa pregunta sobre la infinidad de películas que llevaron al cine obras literarias. ¿Cuál es mejor? Sin dudas no hay una única respuesta. Cine y literatura: dos lenguajes con características propias que se atraen y dialogan con una intensidad no exenta de tensiones y desencuentros.

El domingo 15 de septiembre, a las 14 y 16 horas, se proyectará La Noche del Cazador (The night of the hunter). Ficha técnica: Dir: Charles Laughton / Origen: USA / Año: 1955 / Duración: 93 min. Sinopsis: Tras realizar un atraco en el que han muerto dos personas, Ben Harper regresa a su casa y esconde el botín confiando el secreto a sus hijos. Detenido y enviado a la cárcel, antes de ser ejecutado, comparte celda con Harry Powell (Robert Mitchum) y en sueños habla del dinero robado. Tras ser puesto en libertad, Powell, obsesionado por apoderarse del botín, va al pueblo de Harper e intentará seducir a la esposa (Shelley Winters) para lograr su cometido. Adaptación para el cine de la novela de suspenso escrita por Davis Grubben en 1953.

Villaurquiza

Recomendaciones