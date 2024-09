Cine en el Museo Sarmiento: El Tercer Hombre

Los domingos del mes de septiembre en el Museo Sarmiento, Cuba 2079, se presentará el Ciclo “Cine y literatura”. La entrada es gratuita y está sujeta a la capacidad de la sala. (El ingreso es por orden de llegada). La tensa dialéctica entre dos lenguajes. ¿El libro o la película? Cuántas veces nos han hecho (y nos hemos hecho a nosotros mismos) esa pregunta sobre la infinidad de películas que llevaron al cine obras literarias. ¿Cuál es mejor? Sin dudas no hay una única respuesta. Cine y literatura: dos lenguajes con características propias que se atraen y dialogan con una intensidad no exenta de tensiones y desencuentros.

Este domingo 22 de septiembre, a las 14 y 16 horas, se proyectará El Tercer Hombre (The third man). Ficha técnica: Dir: Carol Reed / Origen: Gran Bretaña / Año: 1949 / Duración: 104 min. Sinopsis: Viena, 1947. Comienzos de la Guerra Fría. El norteamericano Holly Martins (Joseph Cotten), un mediocre escritor de novelas del Oeste, llega a la capital austríaca cuando la ciudad está dividida en cuatro zonas ocupadas por los estados aliados de la II Guerra Mundial. Holly llega para visitar a Harry Lime (Orson Welles), un amigo de la infancia que lo ha llamado. Pero su llegada coincide con el entierro de Harry, que ha muerto atropellado por un coche en plena calle. Poco después Holly conoce y se siente atraído por Anna (Alida Valli), quien fuera novia de Harry. El Mayor Calloway (Trevor Howard), jefe de la policía militar británica, le hace saber a Martins que Lime estaba gravemente implicado en el mercado negro. Pero a Martins no le cierra un detalle sobre su muerte: todos dicen haber visto a dos hombres en el lugar del supuesto accidente intentando ayudar a Lime, pero un testigo asegura haber visto a un tercer hombre. Adaptación de la novela homónima de Graham Greene.

Belleza

Recomendaciones