Locales comerciales en Buenos Aires: la inversión más segura

Invertir en locales comerciales en Buenos Aires garantiza rentabilidad anual superior al 10% en dólares.

Los locales comerciales en Buenos Aires se consolidan como la opción preferida para inversores que buscan estabilidad y crecimiento sostenido. Este tipo de inversión no solo asegura un flujo constante de ingresos, sino que también ofrece la posibilidad de obtener rentabilidades que superan el 10% anual en dólares, una tasa difícil de igualar en otros sectores del mercado inmobiliario.



El CI Víctor Arlandi, Presidente de Central Maxre Real Estate Argentina | Leading Real Estate Companies of the World, subraya las ventajas de esta clase de inmuebles frente a otros tipos de inversión:

“Los locales comerciales no solo ofrecen ingresos regulares, especialmente en zonas de demanda, sino que también brindan la seguridad y previsibilidad que los inversores buscan en tiempos de incertidumbre” comenta Arlandi.

Central Maxre Real Estate Argentina dispone de una amplia gama de locales comerciales a la venta, ubicados en puntos estratégicos de la ciudad, con rentas que superan el 10% anual en dólares. Esto convierte a estos inmuebles en una excelente oportunidad para quienes desean maximizar su capital siempre.



El mercado inmobiliario actual, especialmente en lo que respecta a locales comerciales, se caracteriza por su solidez y capacidad de generar ingresos estables. En un entorno donde la previsibilidad es clave, estos inmuebles se destacan como una inversión segura y rentable.

Central Maxre Real Estate Argentina, parte de la red inmobiliaria número 1 del mundo, con presencia en 70 países desde hace más de 60 años, está comprometida en brindar a sus clientes asesoramiento integral y acompañamiento en cada paso del proceso de inversión. “Nuestro equipo está preparado para garantizar que cada transacción se realice de manera transparente y con el máximo beneficio para nuestros clientes” asegura Arlandi.

Te invitamos a visitar nuestra oficina ubicada en Mendoza 1962, Belgrano, Buenos Aires, Argentina, para descubrir por qué los locales comerciales son la inversión más rentable, efectiva y segura en estos tiempos. Para más información pueden contactarnos por Email: central@maxre.com.ar o visitar nuestra Web: www.maxre.com.ar