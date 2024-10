Choque en el Bajo Belgrano

El pasado viernes 04 de octubre de 2024, poco después de las 14 horas, se produjo un choque en Migueletes al 1600, entre Virrey del Pino y José Hernández en el Bajo Belgrano. Un vehículo particular colisionó contra otro que estaba estacionado y volcó. Los Bomberos de la Ciudad se trasladaron hasta el lugar y no encontraron personadas atrapadas en el automóvil. Asistieron a una mujer que no quiso ser trasladada a un hospital. No se informaron las causas por la cuáles se produjo el siniestro.

