Domingo de cine en el Museo Sarmiento: Dos extraños amantes

En este ciclo disfrutaremos de cuatro films que en su momento se alzaron con la estatuilla a la mejor película; tres de ellas merecieron el Oscar a la Mejor Película (USA) y la restante a la Mejor Película Internacional , más conocido como el Oscar a la Mejor Película Extranjera. Son muchos los premios que gozan de enorme prestigio en la industria cinematográfica internacional: los Globos de Oro de la Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood, la Palma de Oro del Festival de Cannes, el León de Oro veneciano, el Oso de Oro de Festival de Berlín, los premios César de la Academia de Cine Francés, los BAFTA británicos, los Goya españoles, etc. Pero sin duda los premios más populares a nivel global son los Oscars, concedidos desde 1929 por la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas (AMPAS: Academy of Motion Picture Arts and Sciences) de los Estados Unidos. Cada domingo del mes con doble función a pedido del público 14 y 16 horas.

El domingo 13 de octubre a las 14 y a las 16 horas se proyectará Dos extraños amantes (Annie Hall). Sinopsis: Alvy Singer (Woody Allen) es un neurótico cuarentón de Nueva York que trabaja como humorista en un club nocturno. Tras divorciarse en dos ocasiones conoce a una alocada aspirante a cantante llamada Annie Hall (Diane Keaton), de la que se enamora. Si bien durante un tiempo la relación parece afianzarse, diversos factores los llevarán a una crisis y a la posterior ruptura, lo que llevará a Alvy a reflexionar sobre la causa de sus reiterados fracasos amorosos. Ganadora de cuatro premios Oscar.Ficha técnica: Dir: Woody Allen / Origen: USA / Año: 1977 / Duración: 94 min. La entrada es gratuita y está sujeta a la capacidad de la sala. (El ingreso es por orden de llegada).

