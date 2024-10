Atrincherado en Villa Urquiza

Este miércoles 16 de octubre de 2024, poco después de las 13 horas, el barrio de Villa Urquiza se vio convulsionado. La calle Cullen al 5200, entre Bauness y Bucarelli, se llenó de efectivos policiales. Un hombre de 30 años estaba bajo una crisis nerviosa. Salió al balcón de una edificación de un piso, y comenzó a gritarle a los oficiales: “No voy a bajar”; “Vayan a perseguir delincuentes”; “Estoy drogado y necesito ayuda”; “No pueden entrar si no tienen la orden de un juez”. Tenía un cuchillo y un palo en su poder, y cómo amagó a tirarse en dos oportunidades, los bomberos desplegaron una colchoneta inflable muy grande sobre la vereda. También amenazó con prender todo fuego si la policía no se retiraba.



Acudieron al lugar, personal de la Comisaría Vecinal 12C, personal del Grupo Especial de Rescate de Bomberos de la Ciudad, y del DOEM de la Policía de la Ciudad. La tensión duró más de una hora, con la calle cortada, los vecinos mirando desde sus balcones y los efectivos trabajando tratando de calmar al hombre. Finalmente, tras el trabajo del negociador de la Policía de la Ciudad, lograron reducir al individuo que presentaba heridas autoinfligidas. Fue atendido en el lugar para luego ser traslado por una ambulancia del SAME.

Recomendaciones