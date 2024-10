Choque en el Bajo Belgrano

Este viernes 18 de octubre de 2024, por la mañana, se produjo un choque entre un colectivo de la línea 130 y un automóvil particular en la intersección de las calles Echeverría y Miñones, en el Bajo Belgrano. Varias ambulancias del SAME se presentaron en el lugar y trasladaron a 6 personas heridas, al menos uno en grave estado con traumatismo de cráneo. El tránsito estuvo cortado durante el operativo realizado por el SAME. No informaron los motivos por los cuáles se produjo la colisión. El año pasado, en febrero de 2023, también un colectivo de la línea 130 había chocado con un automóvil pero en aquella oportunidad la colisión se produjo en el barrio de Núñez.

