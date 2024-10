Domingo de cine en el Museo Sarmiento: El jardín de los Finzi-Contini

En este ciclo disfrutaremos de cuatro films que en su momento se alzaron con la estatuilla a la mejor película; tres de ellas merecieron el Oscar a la Mejor Película (USA) y la restante a la Mejor Película Internacional , más conocido como el Oscar a la Mejor Película Extranjera. Son muchos los premios que gozan de enorme prestigio en la industria cinematográfica internacional: los Globos de Oro de la Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood, la Palma de Oro del Festival de Cannes, el León de Oro veneciano, el Oso de Oro de Festival de Berlín, los premios César de la Academia de Cine Francés, los BAFTA británicos, los Goya españoles, etc. Pero sin duda los premios más populares a nivel global son los Oscars, concedidos desde 1929 por la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas (AMPAS: Academy of Motion Picture Arts and Sciences) de los Estados Unidos.

El domingo 20 de octubre de 2024 a las 14 y a las 16 horas se proyectará “El jardín de los Finzi-Contini” (Il giardino dei Finzi Contini). Sinopsis: Finales de los años treinta en Italia. Los Finzi-Contini son una de las familias más influyentes de Ferrara: ricos, aristocráticos y judíos. Sus hijos, ya adultos, Micol (Dominique Sanda) y Alberto (Helmut Berger), tratan de crear un restringido círculo de amistades para poder jugar al tenis y celebrar fiestas, ajenos a la situación política que los rodea. En ese círculo entrará Giorgio (Lini Capoliccio), un judío de clase media que se enamora de Micol. Pero mientras tanto, el gobierno fascista aprueba leyes que afectarán dramáticamente a los Finzi-Contini; se impondrá un clima de opresión hacia los judíos que les irá llegando poco a poco, junto a un ambiente bélico que marcará los acontecimientos futuros. Ganadora del Oscar a la Mejor Película en habla no inglesa. Ficha técnica: Dir: Vittorio De Sica / Origen: Italia / Año: 1970 / Duración: 92 min.

Psicólogos

Recomendaciones