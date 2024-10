Domingo de cine en el Museo Sarmiento: Perdidos en la noche

En este ciclo disfrutaremos de cuatro films que en su momento se alzaron con la estatuilla a la mejor película; tres de ellas merecieron el Oscar a la Mejor Película (USA) y la restante a la Mejor Película Internacional , más conocido como el Oscar a la Mejor Película Extranjera. Son muchos los premios que gozan de enorme prestigio en la industria cinematográfica internacional: los Globos de Oro de la Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood, la Palma de Oro del Festival de Cannes, el León de Oro veneciano, el Oso de Oro de Festival de Berlín, los premios César de la Academia de Cine Francés, los BAFTA británicos, los Goya españoles, etc. Pero sin duda los premios más populares a nivel global son los Oscars, concedidos desde 1929 por la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas (AMPAS: Academy of Motion Picture Arts and Sciences) de los Estados Unidos. Cada domingo del mes con doble función a pedido del público.

Este domingo 27 de octubre a las 14 y a las 16 horas se proyectará Perdidos en la noche (Midnight Cowboy). Sinopsis: Soñando con un improbable éxito como cowboy de exhibición, el joven e ingenuo tejano Joe Buck (Jon Voight) se traslada a Nueva York, donde comienza a trabajar como gigoló seduciendo a maduras y adineradas mujeres de Manhattan. Joe pronto descubre que ese mundo no es como él se imaginaba, pero antes conocerá a Rico «Ratso» Rizzo (Dustin Hoffman), un timador que lo quiere estafar. Ganó los Oscars a Mejor Película, Mejor Director (John Schlesinger) y Mejor Guión Adaptado. Ficha técnica: Dir: John Schlesinger / Origen: USA / Año: 1969 / Duración: 113 min.

