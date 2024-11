Este lunes 18 de noviembre de 20224, alrededor de las 4 AM, se produjo un choque en Avenida Congreso al 2200 (en el límite de los barrios de Belgrano y Núñez). Una camioneta terminó incrustada con un edificio. El vehículo que perdió el control y terminó subido a la vereda, rompiendo gran parte de la mampostería del edificio. El conductor, un joven de 20 años, estaba acompañado por una chica de 18 años. Ambos fueron atendidos en el lugar por personal del SAME pero no hubo necesidad de trasladarlos a un hospital. Por suerte el hecho se produjo en horas de la madrugada, ya que durante el día muchos peatones circulan por esa verdad. La camioneta que se veía bastante dañada, fue retirada del lugar.

