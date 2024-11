Actualización del Código Urbanístico: El final es en donde partí

El vigente proceso de actualización del Código Urbanístico será un éxito, más allá de su resultado.

Transcurridas casi dos décadas bajo un paradigma del desarrollo urbano, que independizó la normativa urbana respecto de la noción de plan y dejó en evidenciala puja de intereses que determinan la producción de la ciudad; el rol ejercido por distintos colectivos barriales (Hoy, los colectivos vecinales confluyen en un espacio mayor, la Interbarrial Buenos Aires (IBBA), organización diversa y plural, de carácter interdisciplinario), para impulsar esta modificación del instrumento normativo, resulta tan determinante como auspicioso.

Sin dudas, una lucha ardua y desigual emprendida por vecinos y vecinas anónimos de diversos barrios, que han logrado instalar esta problemática en el debate público y demostrar, a pesar del asedio y falta de empatía de aquellos actores de la industria que conceptualizan la participación ciudadana como un riesgo para sus intereses sectoriales, que son un actor relevante en la mesa de concertación sobre el desarrollo urbano local.

En ese sentido, el proceso agudizó la crisis que atraviesa el “urbanismo tecnocrático” (Henri Lefebvre coloca en el eje de su teoría sobre la vida urbana la oposición entre el espacio vivido por quienes lo usan o sueñan y el espacio abstracto que creen organizar los tecnócratas de la ciudad, que raramente reconocen hasta qué punto su “creatividad” está sometida a intereses privados o institucionales) que nos condujo hasta aquí, con la complaciente pasividad de las instituciones profesionales. La expresión: “La ciudad es de quienes la habitamos”, parece ser el lema de un paradigma incipiente.

En este escenario, algunos actores de la política han desempeñado un rol destacado, comprendiendo la necesidad de convertirse en una herramienta de transformación de los vecinos y no meros intérpretes de sus conflictos.

Desde el despacho de la legisladora peronista, Claudia Neira, hemos acompañado activamente esta construcción colectiva, en una compleja y gratificante tarea que ha permitido, a diversos vecinos y vecinas de la ciudad, debatir, consensuar y propiciar sus propios proyectos de ley, con el objetivo de defender las características identitarias y la calidad de vida de sus barrios. Un extraordinario ejercicio del derecho a la ciudad, que interpela también, la vocación de servicio del arco político.

En estos días, mientras se debate acaloradamente el polémico proyecto oficial (Como era previsible, el proyecto oficial, no se encuentra exento de polémicas: por un lado aborda la agenda vecinal, pero con soluciones genéricas que no brindan respuestas específicas y suficientes a los problemas de cada barrio; por otro lado, introduce una agenda oficial que parece responder a intereses corporativos y necesidades de gestión, que en mayor o menor medida contradicen a la primera), resulta necesario no perder el foco y poner en valor el camino transitado: se está gestando un nuevo modo de hacer ciudad y la ciudadanía es protagonista.

Es cuestión de tiempo.

Arq. Mariano Orlando

Especialista en Proyecto Urbano / UBA

Ex Director de Planeamiento de la Ciudad de Bs. As.

Asesor de la Diputada Claudia Neira

