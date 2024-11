Incidente en una pizzería de Núñez

El lunes 18 de noviembre de 2024, alrededor de las 20.30 horas, alertados por el grito de los vecinos, oficiales de la Policía de la Ciudad se dirigieron hacia una pizzería de Núñez (ubicada en Quesada al 2300 casi esquina Av. Cabildo). Al llegar al lugar encontraron a una mujer lesionada por un hombre que resultó ser su ex pareja. El agresor se hizo presente en el local con intenciones de entablar una conversación con la mujer y ante su negativa la atacó con un cuchillo produciéndole heridas punzantes. Al verse rodeado, el agresor dijo “MI HIJA NO ME QUIERE, ME VOY A MATAR” comenzando a auto lesionarse en el cuello con el cuchillo. Seguidamente este sujeto se desvaneció. Se solicitó la presencia de una ambulancia del SAME, y el imputado fue trasladado al Hospital Pirovano con diagnóstico de herida cortante en el cuello y pulgar Izquierdo, SIN RIESGO DE VIDA. La esquina de la pizzería terminó vallada con una cinta. En el día de la fecha, el local permanecerá cerrado (así lo informaron con un cartel pegado en la cortina).

