El jueves 28 de noviembre de 2024 fue un día en el que sucedieron tres robos en Villa Urquiza.

El músico Dante Spinetta manifestó su furia e indignación, a través de sus redes sociales, tras sufrir un robo: “Les quiero contar que anoche, a eso de las 3 de la mañana, me robaron la camioneta mientras dormía. Era una camioneta que tengo hace menos de dos meses. Pasé 12 años sin cambiar el auto, para que un gil venga a robármela. Me siento súper frustrado con esto, por eso se los quiero compartir. Sabemos que Argentina está picante y en Villa Urquiza no paran de robar. Esa es la realidad. No sé qué pasa, pero roban casas, los medidores de agua, los bronces de los porteros eléctricos, bicicletas, motos, todo lo que se te ocurra. Esperemos que cambie la situación”.

Por la madrugada, alrededor de las 4 AM, personal de la Comisaría Vecinal 12C advirtió que dos hombres, en Donado y Núñez, violentaron la puerta de ingreso a un garaje, barretearon las rejas y sustrajeron tres bicicletas. Lograron detener a uno de los hombres a escasos metros. El otro, se dió a la fuga, pero finalmente también fue capturado. Las bicicletas fueron restituidas a su propietario. Los detenidos quedaron alojados en la dependencia policial a disposición de la justicia.

Por la mañana, personal policial realizó la detención de un hombre en Rivera y Estomba. Este sujeto estaba manipulando, con una pinza tipo alicate, el sistema de ignición de una moto estacionada en la vía pública. El imputado quedó alojado en la sede policial a disposición de la justicia por el delito de tentativa de robo. La moto fue restituida a su dueño.

