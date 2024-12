El pasado 22 de noviembre de 2024 se realizó en la Legislatura Porteña una Audiencia Pública por la concesión de un predio de Pedraza y Crámer (en el barrio de Núñez) al Club Platense. El plazo estipulado es de 10 años y según la ley sancionada en primera lectura, especifica que ese predio no podrá utilizarse para estadio de fútbol profesional. Allí se practican actividades deportivas amateurs y sin fines de lucro. La audiencia pública contó con modalidad mixta, para que los inscriptos puedan hacer su participación de forma presencial o virtual.

En el inicio, Sebastián Ordoñez, presidente del Club Atlético Platense, dijo: “Desde el momento en que asumimos la responsabilidad del club, siempre tuvimos como uno de los objetivos principales esta restitución, para volver a nuestra casa en Manuela Pedraza y Crámer. Creo que está llegando el momento de lograrlo. Cada día notamos más cerca esta restitución que estamos debatiendo. Hoy en día Platense es un club social, deportivo y cultural. En Vicente López (nuestra base social) tenemos alrededor de veinte disciplinas deportivas, de las cuales tres son profesionales. Nuestras bases son identidad, pertenencia, inclusión, formación de deportistas y formación de personas. Formamos seres humanos. La Comunidad de Vicente López y la Comunidad del barrio Saavedra tienen un club abierto al deporte y a la formación sin diferencias sociales, de género o cualquier otra. Platense quiere que el club vuelva a Saavedra; no quiere que vuelva el Estadio. Después de 50 años que perdimos el lugar, la identidad sigue fuerte y sigue estando ahí, en Manuela Pedraza y Crámer. Podemos dar un montón de ejemplos y comentar un montón de circunstancias por las que pasamos en estos últimos años, que nos dan las herramientas necesarias y la experiencia para saber qué es lo que queremos hacer en Manuela Pedraza. ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo vamos a formar los equipos de trabajo? ¿Qué lugar van a tener las cooperativas y los colegios del barrio? ¿Qué lugar van a tener los deportistas amateurs? ¿Qué lugar van a tener los jubilados que hoy no pueden tener un lugar para desarrollar actividades? Nosotros queremos que el club vuelva a Saavedra y que vuelva la identidad: eso que, cuando sos chico y vas a un club, genera pertenencia y amistades. En Manuela Pedraza y Crámer se han generado familias; se han iniciado matrimonios y sus hijos están aquí. Saavedra es nuestro lugar, es nuestra casa; es el lugar por el que nuestro mayor ídolo y referente, el “Polaco” Goyeneche, caminaba y cantaba sus tangos; es el lugar en donde muchos han crecido y desarrollado deportes”.

Luego se continuó con el llamado de los 157 inscriptos del listado de participantes de la audiencia para expresar sus opiniones sobre el tema.

Un vecino expresó su punta de vista: “Nadie pone en duda los derechos históricos, el corazón o el sentimiento de pertenencia de Platense a este lugar. Con 30 años de experiencia de luchas vecinales y sociales en el barrio, yo vengo a marcar algunos puntos de técnica legislativa del proyecto de ley. En primer lugar, quiero mencionar que se trata de acumular derechos adquiridos, los de Platense y los de las cooperadoras. Lo primero que no me queda claro es de qué predio estamos hablando. En Crámer y Manuela Pedraza hay una escuela pública, una calle, la prolongación virtual de una calle, la Plaza Francisco Ramírez y algunos lotes sobre Tamborini. La esquina es muy amplia. Técnicamente debería estar especificado estrictamente cuál es el lote que se entrega a Platense si se aprueba el proyecto. El siguiente punto que quiero señalar es la continuidad de los recursos para las escuelas. Van a recibir llave en mano un polideportivo puesto y andando. Las escuelas tienen un derecho adquirido desde el 1994/1995, cuando se aprobó este sistema de funcionamiento del polideportivo. Le están sacando el polideportivo a las cooperadoras. Entonces, el tema es que las cooperadoras sigan teniendo derecho de acceso, pero no por una beca o por voluntad de la comisión directiva del club, sino por un artículo específico de la ley. Es decir, que durante el horario escolar, la prioridad de uso de los natatorios y de las canchas sea de las escuelas públicas. Este es un punto que tiene que estar incorporado en la ley.

Otra vecina dijo: “Vengo a exponer mi opinión como usuaria del Polideportivo de Manuela Pedraza. Era un predio que estaba abandonado. Llegaron dos personas y lo levantaron desde la tierra seca. Lo llevaron a lo que es hoy. Le devolvieron al barrio alegría, color, actividad, vida social. El Poli para mí pertenece al barrio. Brinda servicio a más de 5.000 personas por día. Existe la igualdad para todos. No hay un solo color, no hay barras, no hay violencia. ¿Por qué cambiar algo que funciona tan bien? ¿Cuál es ese capricho de querer obtener el predio? ¿Por qué vienen ahora a acordarse del predio? ¿Cuál es la necesidad tan grande de los hinchas de Platense?

