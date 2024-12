La historia de Belgrano al TC 2000 la protagoniza Kevin Felippo, un vecino del barrio de 24 años que es piloto profesional y se destaca en dos de las principales categorías de nuestro país: TC2000 y Top Race. En el mes de noviembre ganó por primera vez en la categoría Top Race, un campeonato de automovilismo de velocidad que se disputa en Argentina desde el año 1997. Fue creado y fiscalizado por la Asociación Corredores de Turismo Carretera. Fue concebido, principalmente, para que los pilotos de las otras dos categorías principales del país (Turismo Carretera y Turismo Competición 2000), puedan mantenerse en actividad en los fines de semana libres. En comunicación con el diario Mi Belgrano, Kevin nos contó un poco sobre su vida.

¿Desde cuándo sos piloto?

Empecé a los 8 años. Mis viejos me llevaron a una escuela de kartings que está al lado del autodromo, ahí fui aprendiendo hasta empezar a correr. Salí tres veces campeón de Karting. Después dejé de correr unos años, en plena pandemia se nos ocurrió con mi viejo volver pero ya directamente corriendo en autos con techo.

Kevin comenzó su carrera en el Campeonato de Karting Prokart en la categoría promocional. Realizó un curso de pilotos de karting en el Kartódromo de la ciudad de Buenos Aires, en donde le enseñaron lo que es un karting de competición y lo prepararon para la competencia. El curso duró 6 meses y estaba fiscalizado por la CDA (Comisión Deportiva Automovilística) del ACA (Automóvil Club Argentino).

¿Participaste de un mundial de karting?

Si, en el 2010 participé en un campeonato internacional de karting WSK en Italia. En esa competencia hubo emisarios de Ferrari y me invitaron para una prueba en donde finalmente fui seleccionado. Estuve un par de años pero no pude seguir por temas presupuestarios.

¿Te queda lejos el autódromo?

Si porque desde que nací vivo en Belgrano, por Crámer y Echeverría. Para ir hasta el autódromo los viernes o sábados, se complica un poco salir del barrio y por la General Paz hay mucho tránsito. Cuando voy los domingos a la mañana hay menos autos en la calle. Pero muchas veces tengo que viajar más porque las carreras son en el interior.

¿Fuiste a la escuela en Belgrano? ¿Te gusta el barrio?

En la primaria iba a una escuela que ahora no está más, en la calle Moldes. Me quedaba cerca e iba caminando porque estaba a dos cuadras. Es linda la zona en la que vivo. Suelo frecuentar Cabildo y Juramento, voy al cine al Multiplex. Me gusta la tranquilidad del barrio. Crámer, por ser una avenida, no es tan ruidosa

¿Manejás por el barrio?

Es complicado manejar por el barrio, con las bicicletas que vienen por la ciclovía y se te cruzan. Hay que manejar con mucha atención y esquivando autos. En la calle manejo muy lento, bien tranquilo. Acá por el barrio es muy difícil conseguir un lugar para estacionar.

¿Cómo llegaste de Belgrano al TC 2000?

Fue difícil porque justamente al tener tantos años de inactividad mis rivales me superan en experiencia. Tocó remar y nadie me regaló nada y me fui ganando mi lugar de a poco, con resultados.

¿Qué diferencia hay entre el Top Race y el TC 2000?

En potencia son similares, pero uno es tracción delantera y el otro tracción trasera. En el TC 2000 hay una velocidad de curva mucho mayor que en el Top Race que son autos muy rápidos pero más “torpes”. En el Top Race manejo un Lexus y en TC 2000 un Toyota Corola y en la calle un Toyota Etios.

¿Podés llegar a la Fórmula 1? ¿Te gusta Colapinto?

Por temas presupuestarios no tengo ninguna chance de llegar a la Fórmula 1. Claro que me gusta Colapinto y le hago el aguante.

¿Es complicado iniciarse en el automovilismo?

Es muy difícil empezar. Cuando te va bien tenés que aprovecharlo y disfrutarlo. Es un deporte que es muy sacrificado y muchas veces es frustrante porque se te rompe el auto y no tenés los resultados esperados. Hay que tener una mentalidad fuerte para no bajonearse.

¿Cuál es tu futuro?

Mi objetivo por el momento es seguir corriendo en estas dos categorías y continuar creciendo en el automovilismo.

