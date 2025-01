El año pasado, los Bomberos en las Comunas 12 y 13 tuvieron una ardua tarea. Cabe recordar que la Comuna 13 cuenta con una sola Estación de Bomberos que está ubicada en Vuelta de Obligado 2254 en el barrio de Belgrano. La Comuna 12 tiene dos destacamentos, uno en Av. Olazabal 5446 (Villa Urquiza) y el otro en Jaramillo 3551 (Saavedra).

En el año 2024 publicamos en Mi Belgrano información sobre 26 intervenciones de los los Bomberos en las Comunas 12 y 13: 12 en Belgrano, 6 en Núñez, 2 en Colegiales, 2 en Villa Pueyrredón, 2 en Villa Urquiza, 1 en Saavedra y 1 en Coghlan. De las 25, en 18 asistieron por incendios, en 3 por choques, en 3 por derrumbes, en 1 por un escape de gas y en 1 para el auxilio de una persona. De los 18 incendios, 7 se produjeron en edificios.

A continuación haremos un resumen de todas las notas que publicamos en Mi Belgrano contando la intervención de los bomberos durante el año 2024.

18 de marzo: En Amenábar al 2200 acudieron para establecer las condiciones de seguridad en el interior de un edificio. En el tercer piso se observó una caída de mampostería de una medianera por obra lindera con el contrafrente. Por la tarde, acudieron a la Av. Triunvirato al 4400 porque se produjo un choque entre dos autos.

25 de marzo: Incendio en una zapatería de la galería Windsor (Avenida Cabildo al 2400). Sofocaron el foco ígneo con una línea de 38 mm y colocaron un extractor en una escalera caracol.

27 de marzo: Incendio en el edificio donde funciona Luzu TV (Av. Cabildo y Virrey Arredondo). El fuego se produjo en un aire acondicionado. Los bomberos dominaron el proceso con una línea de 38 milímetros.

29 de marzo: En el primer piso del edificio de Telecom (Vuelta de Obligado al 1800), había una gran cantidad de humo y fuego. Atacaron el proceso con extintores y con una línea de 38 mm, pudiendo controlarlo.

08 de abril: Incendio en un edificio (Moldes al 2400). El siniestro se inició en el hall de distribución del sexto piso en un cesto de residuos y fue extinguido por el encargado del edificio mediante el empleo de extintor, antes del arribo de los bomberos.

18 de abril: En la terraza de un edificio (3 de Febrero al 3600), un pintor tuvo inconvenientes técnicos con la cuerda, quedando suspendido. Los bomberos realizaron maniobras con cuerdas a fin de asegurarlo y ascenderlo hasta el techo de la edificación.

22 de abril: Incendio en una vivienda (Mendoza al 3000). El proceso fue atacado por los Bomberos de la Ciudad con una línea de 38 mm.

24 de abril: Incendio en un supermercado (Av. Cabildo al 2700). A 15 metros del acceso, en un depósito, se desarrolló el fuego en unos pallets de madera y sobre varias mercaderías. Los bomberos atacaron el proceso con una línea de 38 mm, pudiendo dominarlo.

25 de abril: Incendio en una obra en construcción (Deheza al 2300). Aparentemente el fuego se generó por un cortocircuito en un tablero eléctrico. Los bomberos evacuaron a unas 60 personas.

30 de abril: Se incendió un colectivo de la línea 59 en Av. Federico Lacroze y Cabildo. El fuego fue extinguido por el conductor del colectivo con un extintor antes que llegaran los bomberos.

22 de mayo: Mediante el uso de una línea de 38 mm, extinguieron el fuego que se desarrollaba en el interior de un contenedor de basura ubicado en O' Higgins al 3100.

22 de mayo: Incendio en un edificio (Crisólogo Larralde al 1900). El proceso ígneo se gestó en el tercer piso, sobre un colchón. Los bomberos atacaron el proceso mediante el empleo de una línea de 38 mm, pudiendo controlarlo.

27 de junio: Se incendió una cámara transformadora en Udaondo al 1200. El fuego se desarrolló de forma generalizada. Los bomberos se acercaron al lugar y tendieron una línea de forma preventiva. El proceso se AUTO EXTINGUIÓ al consumirse el material.

22 de julio: En una obra de remodelación (Av. Crámer al 1600) cedió una losa provocando un derrumbe. En la edificación estaban trabajando 6 operarios, de los cuales dos quedaron atrapados. Uno de ellos fue liberado y trasladado al Hospital Pirovano. El otro estuvo atrapado entre los escombros alrededor de 4 horas mientras los bomberos realizaban las maniobras correspondientes para su rescate. Le suministraron oxígeno y le colocaron una vía parental para pasarle líquidos y medicamentos. Una vez liberado, fue trasladado también al Hospital Pirovano.

09 de septiembre: Incendio en un edificio (Av. Crámer al 2300). El fuego se desarrolló en un dormitorio de un departamento del segundo piso. Los bomberos tendieron una línea de 38 mm pudiendo extinguir el incendio.

19 de septiembre: Ante un posible escape de gas, evacuaron la Escuela Número 7 "Manuel García" (Av. Cabildo al 3600).

04 de octubre: Incendio en una edificación (Manuela Pedraza al 2100). El fuego se inició en un grupo electrógeno. Los bomberos dominaron el siniestro con una línea de 38 mm.

04 de octubre: Se produjo un choque en Migueletes al 1600. Los bomberos se trasladaron hasta el lugar y no encontraron personas atrapadas en el automóvil. Asistieron a una mujer que no quiso ser trasladada a un hospital.

27 de octubre: Volcó una camioneta después de colisionar contra un vehículo en Ceretti al 1900. Los bomberos realizaron la desconexión de los acumuladores de energía de la ECO SPORT, previo tendido de una línea de forma preventiva.

28 de octubre: Derrumbe en Av. Cabildo y Arias. Los bomberos realizaron una inspección del local, comprobando que la pared de la fachada del comercio se derrumbó hacia la vereda sobre Av. Cabildo.

07 de noviembre: Incendio en un hipermercado (Av. De los Constituyentes al 6000). Se detectó fuego sobre un lavarropas a la venta y un aislante, siendo extinguido rápidamente. Los bomberos realizaron una inspección preventiva.

27 de noviembre: Incendio en un depósito de perfumes y artículos de limpieza (Pareja al 2500). Los bomberos combatieron el fuego por el frente y también desde una vivienda lindera al contrafrente sobre la calle Habana. Lograron que las llamas bajaran a un metro del piso, luego de que afectaran una cumbrera que sostenía el techo de zinc que se desmoronó parcialmente. Finalmente, pudieron dominar el incendio.

14 de diciembre: Se incendió un local de alimentos en Arribeños al 2200. Los bomberos pudieron dominar el fuego mediante la utilización de un extintor.

17 de diciembre: Incendio en una parrilla ubicada en la esquina de Roque Pérez y Manuel Ugarte. En la cocina se desarrolló un principio de incendio en el conducto evacuador de gases sobre grasas adheridas. El fuego fue extinguido antes del arribo de los bomberos mediante el uso de un extintor.

28 de diciembre: El fuego se desarrolló en el balcón de un departamento de un edificio ubicado en Av. Cabildo al 2000. Los bomberos dominaron el siniestro mediante el empleo de una línea de 38 mm. Por último, realizaron una inspección del departamento y procedieron a ventilar los palieres de la edificación.

Consejos para prevenir incendios en el hogar

Recaudos en la cocina: No dejar elementos cercanos al fuego. Apagar la hornalla cuando no se usa. Alejar del fuego elementos inflamables o combustibles. Tener cuidado si se usan prendas de manga larga mientras se cocina. Evitar tocar mecheros u hornallas sin cerciorarse de que estén fríos. Los chicos deben permanecer siempre lejos de fósforos, encendedores y mecheros.



Cuidados en el manejo de la electricidad: Evitar sobrecargar de enchufes los tomas. Desconectar los electrodomésticos cuando no se usan. Hacer revisar el estado de las instalaciones eléctricas por un profesional. Evitar dejar conectado el cargador del celular durante la noche. No secar la ropa apoyándola sobre una estufa. Instalar un disyuntor que puede ayudar a proteger los artefactos del hogar.

