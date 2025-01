Escucha Activa es un servicio gratuito del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, que busca acompañar a las personas mayores y fomentar su integración a través del diálogo y de la empatía, además de fomentar la motivación, reducir la sensación de soledad y el aislamiento, y ofrecer orientación en situaciones específicas.

Las personas mayores interesadas pueden comunicarse al 147 desde la Ciudad de Buenos Aires o al 0800-999-2727 desde cualquier punto del país. Al seleccionar la opción No 5, de lunes a viernes de 8 a 20 horas, son atendidos por operadores especialmente capacitados. Las llamadas duran una media de 30 minutos, en los que se ofrece a las personas mayores un espacio de conversación libre donde pueden hablar sobre lo que deseen. Durante estas charlas, también se brinda información sobre actividades y propuestas disponibles en la ciudad, adaptadas a los intereses de cada persona.

Desde su implementación, en noviembre de 2022, el programa recibió más de 100.000 llamadas con un promedio de 47.000 llamadas al año. El 62,29% de las personas que se comunican son mujeres, mientras que el 36,41% son hombres. La edad promedio de los usuarios es 67 años, y la mayoría de los llamados provienen de las Comunas 13, 5 y 9.

Soledad no deseada

El Gobierno Porteño realizó la primera encuesta post pandemia sobre soledad no deseada. Los principales resultados revelaron que el 70% de los mayores de 60 años expresó haber tenido sentimiento de tristeza, mientras que el 56% de estos lo experimentan de manera recurrente. El sentimiento de soledad es subjetivo, no hace falta estar solo, basta con sentirse solo. Determinados factores, como vivir solo o no tener pareja, o tener dificultades en la salud acrecientan el sentimiento de soledad. Impulsar la integración y la construcción de redes para las personas mayores y su entorno resultan fundamentales para revertir esta percepción y potenciar el bienestar de la comunidad en todas las etapas de la vida.

