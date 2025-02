Este sábado 01 de febrero de 2025, Coghlan cumple 134 años. La estación del ferrocarril Coghlan le dio nacimiento al barrio. El irlandés Juan Coghlan (1824-1890), que primero trabajó para la Municipalidad de Buenos Aires y luego fue técnico de los ferrocarriles ingleses, no debe haber imaginado la significación de su presencia en la ciudad y en un barrio que nació en 1891, un año después de su muerte, con el tendido del primer tramo del ramal Retiro – Tigre.

Coghlan pertenece a la Comuna 12 y es vecino de dos barrios de la Comuna 13 (Belgrano y Núñez). Está delimitado por las vías del ex FF.CC. Gral. Mitre (ramal Mitre), Núñez, Zapiola, Franklin D. Roosevelt, Avenida Dr. Ricardo Balbín, Avenida Monroe, vías del ex FF.CC. Mitre (ramal Suárez), Estomba, Franklin D. Roosevelt, Tronador, Avenida Congreso, San Francisco de Asís, Quesada hasta su intersección con vías del ex FF.CC. Gral. Mitre (ramal Mitre). Este barrio, donde predominan las casas bajas, tiene forma de pentágono y está dividido por la diagonal que traza la Avenida Balbín de nordeste a sudoeste.

Recorriendo el barrio

Uno de los lugares más importantes de Coghlan es el Hospital Pirovano, ubicado en Monroe 3555. Muchos creen que este establecimiento queda en Belgrano, pero para llegar allí hay que cruzar la Avenida Monroe que es la que limita ambos barrios. El barrio de Belgrano había padecido varios azotes epidémicos: cólera asiático (1857-1867); fiebre amarilla (1858-1871) y fiebre tifoidea (1881). Por tal motivo, las “Damas de Caridad de Belgrano” solicitaron al intendente municipal de Belgrano, la creación de un hospital en la zona Norte. El 12 de noviembre de 1889 se compró el terreno limitado por las calles Monroe, Guanacache (actual Pedro Ignacio de Rivera), Melián y Roque Pérez. El 12 de octubre de 1894 (durante la presidencia de José Ernesto Uriburu), con el padrinazgo de Juan B. Señorans y la señora Josefina Caprile de Mitre, fue colocada la piedra fundamental del nuevo hospital. El Hospital Pirovano fue inaugurado el 24 de julio de 1896. Poco antes de la finalización de la obra falleció el Dr. Ignacio Pirovano, un amigo entrañable del Dr. Señorans (secretario de la Asistencia Pública) y bajo su influencia, el Intendente aprobó la nominación que identifica al Hospital, en recuerdo de quien fuese un eminente cirujano (se iba a llamar Hospital Belgrano).

La parroquia Santa María de los Ángeles está ubicada en Rómulo Naón 3250. La historia cuenta que gracias a la acción misionera de los franciscanos capuchinos llegados desde Génova, el barrio empezó a soñar con la construcción de un templo propio. En un primer momento se pasó de celebrar misa en casas alquiladas a hacerlo en una carpa que congregaba a los fieles en el terreno sobre la calle Naón. En octubre de 1928, Mons. Bottaro creó la parroquia de Santa María de los Ángeles que se bendijo el 6 de abril de 1930, fecha en que se nombró párroco a fray Antonio de Monterosso. Hacia 1935 comenzó a construirse el actual templo con la colaboración de la comunidad barrial y el decidido apoyo del vecino Don Juan Pozzo. Las obras finalizaron en 1940 pero el templo se comenzó a utilizar tres años antes.

La Casa Museo de Ana Frank en Holanda, funciona hace muchos años y es visitada por muchísimas personas. Por tal motivo, decidieron hacer proyectos para mostrar la historia de Ana Frank por el mundo, a través de las muestras itinerantes. Los directivos de la Casa de Holanda, vinieron a la Argentina en 1991, para ver como instalar la muestra por primera vez en Buenos Aires. Años más tarde, en 2009, una familia muy solidaria y querida en el barrio, se mudó y cedió su casa ubicada en Superí al 2647 (Coghlan, a pocas cuadras del barrio de Belgrano) para que allí se instale el Centro de Ana Frank. Este lugar articula la historia de Ana Frank y el nazismo, vinculado con la dictadura en la Argentina y con aspectos relacionados a la libertad de elegir y libertad de ser.

En Estomba 2649 funciona la Biblioteca Popular Amigos de la Estación Coghlan. Los vecinos pueden llegar a la biblioteca, pasando por la Estación de tren Coghlan y la plaza, lugar estratégico y central del barrio. La plaza es su único espacio verde. La biblioteca cuenta con un material muy variado de literatura universal y argentina de distintos géneros, literatura infantil y juvenil, poesía, historietas y arte. Tiene libros que son un tesoro, por lo antiguo, por sus temas o por sus características. No hay libros de estudio o de especialidades más profundas porque su lugar físico es muy pequeño, pero sueñan con tener más espacio y ampliarla algún día.

