Un vecino nos envió la foto que acompaña esta nota proponiendo la colocación de reductores de velocidad en las esquinas peligrosas. Su explicación fue la siguiente: “La esquina de CONESA Y ECHEVERRÍA hace años que es un peligro para cruzar caminando. No hay semáforo y los autos vienen a altas velocidades por ambas arterias provocando choques entre ellos y con bicicletas (hay una ciclovía de doble circulación en Echeverría). Por esa esquina cruzan muchos niños pequeños, ya que hay varios colegios cerca, especialmente a las 7.30 horas cuando los autos están apurados y apretan el acelerador sin ver adelante y tratando de pasar hasta por arriba de la vereda (lo he visto con mis propios ojos). Esto no va a terminar hasta que maten a algún peatón o ciclista. El cartel de PARE no lo respeta nadie, y el semáforo se pidió varias veces al CGPC 13 pero nunca contestaron. Estaría bueno si pudieran poner los reductores de velocidad amarillos que van pegados al pavimento, solucionaría una parte del problema, porque hace que los autos tengan que ir más despacio. En la zona norte (Olivos, Martínez y San Isidro) se pueden ver bastantes y funcionan perfectamente”.

Otros vecinos que vieron la publicación en nuestra cuenta de Instagram (@mibelgrano) comentaron lo siguiente:

“Esa esquina en determinadas horas es imposible para el peatón. Los que vienen por Conesa no paran nunca y los que vienen por Echeverría quieren doblar sí o sí, ambos apurados. Lo que NO RECUERDAN y deberían REFRESCAR es que al sacar el registro y hacer el curso teórico hay una cláusula, regla, norma de sentido común que dice que en calles sin semáforos la prioridad la tiene el peatón y el vehículo que viene por derecha, que también deben dejar paso al peatón. En esa esquina son pocos los que respetan eso. Tengo 64 años y cada vez que debo cruzar esas calles sigo mi paso y no los dejo pasar. Por ende, clavan los frenos.Veo que la gente espera y espera y espera, que algún alma bondadosa le ceda el paso”.

“Estaría bueno que pongan esos reductores. Paralelamente se podría poner énfasis en la educación vial de automovilistas, ciclistas, peatones, motociclistas, taxistas y camioneros, ya que todos estos grupos incurren en faltas continuamente”.

“Lo mismo pasa en Aguilar y Ciudad de la Paz donde parece que los automovilistas juegan carreras”.

“En todo caso se podría poner un lomo de burro, porque esos reductores rompen toda la suspensión de los vehículos, y al poco tiempo se salen o los arrancan”.

Comercios

Recomendaciones