Con el objetivo de facilitar el acceso a la oferta cultural porteña, especialmente en la zona de la Avenida Corrientes, la Línea B extendió su horario de servicio hasta las 2 AM los sábados, sumándose a la flexibilidad horaria que ya se había implementado los viernes durante el verano. Así, el último tren desde la estación J.M. de Rosas parte a la 1 AM, mientras que el último servicio desde Leandro N. Alem sale a la 1:30 AM. Las estaciones abiertas hasta ese horario, fueron seleccionadas estratégicamente en función del flujo de pasajeros y la cercanía con los principales espacios culturales: J.M. de Rosas, Federico Lacroze, Dorrego, Medrano, Callao, Carlos Pellegrini y Leandro N. Alem. Pueyrredón permanece cerrada temporalmente por obras. Esta iniciativa comenzó como una prueba piloto los viernes de diciembre, enero y febrero. Además de ofrecer una alternativa de transporte público eficiente y accesible, también contribuye a reducir la dependencia del transporte privado y así fomenta una ciudad más sustentable.

La opinión de los usuarios

“Que consideren hacer lo mismo con la línea D los días de partido en River. Se lograría una mejor desconcentración de la gente”.

“Sería fantástico que así fuera en todas las líneas del subte”.

“¿Y si prueban con mejorar un poco la línea? No hay coches con aire acondicionado, las estaciones están sucias y los coches también”.

“Qué arreglen las escaleras mecánicas y los ascensores”.

“Tienen que extender el horario todos los días”.

“Tendrían que reforzar bastante la vigilancia en esa franja horaria”.

“Que mejoren la frecuencia durante la semana”.

«En el verano, cuando la línea B extendió su horario, fue muy útil para los que nos gusta ir al teatro en Av. Corrientes y vivimos en Villa Urquiza. Me parece muy buena la medida».

