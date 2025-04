Una vecina de Belgrano, en comunicación con la redacción del diario Mi Belgrano, informó su preocupación: “Mi hijo asiste a la Escuela No 22 D.E. 10 “Remedios de Escalada de San Martín” ubicada en Franklin D. Roosevelt 1510, una escuela modelo con problemas edilicios. La comunidad está muy contenta con lo educativo, pero lamentablemente el mantenimiento de la escuela viene siendo un inconveniente y corren riesgo los niños. En los últimos años la escuela atravesó varias obras como consecuencia de la instalación de un ascensor, que aún no se habilitó. La gota que rebalsó el vaso fue una tabla que estaba bloqueando el acceso al ascensor, que cayó sobre un niño, que por suerte no resultó lastimado. Les paso una nota que presentamos a las autoridades y algunas fotos que ilustran la situación actual del colegio”.

Las familias de la escuela nos dirigimos a ustedes para manifestar nuestra preocupación por las condiciones edilicias del establecimiento. En este sentido, por consecuencia de las lluvias del fin de semana largo por carnavales, el miércoles 5 de marzo se produjo un corte de luz en el establecimiento debido a que se filtró agua que quedó acumulada en la parte central en la terraza. Adicionalmente se encontraron cables mojados y una gotera en el aula de 7mo grado, impidiendo restablecer el servicio eléctrico en el segundo y tercer piso, dificultando el normal funcionamiento de las clases.

Agregando a lo detallado anteriormente, el jueves 6 de marzo, en el aula de 5°A, la docente se vio obligada a desenchufar el ventilador porque comenzó a salir un fuertísimo olor a quemado y temió que se incendiara, como ya había ocurrido anteriormente (afortunadamente, aún no habían ingresado los estudiantes). Frente a la ola de calor, es necesario comunicar que varios ventiladores de las aulas no funcionan. Tampoco funcionan los de la sala destinada a la Dirección de Primaria (ya que si se prenden se corta la luz de planta baja) ni el ventilador del aula asignada a las clases de Tecnologías, Diseño y Programación. En otros casos, el funcionamiento es defectuoso: los ventiladores de jardín casi no suman corriente de aire ya que no tienen la potencia necesaria para un aula con veinticinco estudiantes. En varias aulas hay ventiladores que sí funcionan, pero apuntan a paredes, ventanas o hacia adelante en altura y el aire no les llega a los estudiantes. Todo esto sucede a pesar de los reclamos formulados por la conducción de la escuela a las autoridades del Distrito Escolar en reiteradas oportunidades, al menos desde el mes de septiembre de 2024.

En el mismo sentido, para hacer posible la concurrencia de nuestros hijos a la escuela y su permanencia en ella los días de altísimas temperaturas, queremos agregar que hace cuatro años a través de la Asociación Cooperadora se logró la compra de cuatro equipos de aire acondicionado: dos para jardín y dos para las aulas de 7mo grado (los espacios más afectados). Lamentablemente, tuvieron que ser guardados durante dos años porque las autoridades de infraestructura no autorizaban su instalación por no estar dadas las condiciones del sistema eléctrico de la escuela, pero tampoco se hacían los arreglos correspondientes. Dos años después de la compra y del primer pedido de instalación, hicieron el trabajo justo y necesario para esos cuatro equipos.

Ahora bien, la tendencia es que se usa más electricidad, no sólo por la situación climática sino también por la incorporación de las TICs en la educación: más ventiladores, más aires, pantallas, computadoras y carga de dispositivos, por lo tanto, creemos que debería ser parte del mantenimiento de una escuela ir adaptando los establecimientos a las nuevas condiciones del ambiente y formas de enseñanza. La comunidad educativa tendría la posibilidad de hacer la compra de nuevos equipos de aire, pero para ello, necesitamos conocer previamente y a la brevedad cuál es el estado de situación de la instalación eléctrica del edificio y cuál sería el plan de obra para acondicionarla.

También solicitamos información acerca del estado de situación de la terraza, ya que nuevamente hay filtraciones. Hace aproximadamente tres años, se realizó una gran obra en la terraza para solucionar este problema. La recordamos como una obra importante ya que estuvo ese sector de la escuela, que los chicos utilizan a diario, inhabilitado por un larguísimo período. Luego de ese trabajo, al poco tiempo volvieron a surgir filtraciones y desde entonces se hicieron trabajos provisorios de impermeabilización, que de poco sirvieron: después de la lluvia siempre hay filtraciones, goteras, se mojan cables y se corta la luz en consecuencia.

Estas situaciones se suman a una lista de problemáticas que la Escuela 22 atraviesa desde hace un tiempo: Reiterados cortes de luz y agua. Falta de mobiliario y sillas para uso de los estudiantes en las aulas y en el comedor. Falta de personal de servicios generales y en consecuencia déficit en la limpieza del Establecimiento. Falta de tablas en los inodoros. Ventanas defectuosas que no se abren ni cierran y vidrios rotos. Vidrios en altura con suciedad acumulada durante años. Presencia de ratas en el establecimiento. Funcionamiento deficiente de la caldera en invierno. Demoras en la finalización de la obra y habilitación del ascensor.

Asimismo, se presenta una lista de trabajos fundamentales que servirían para resolver los problemas urgentes y mejorar la estadía de nuestros hijos en la escuela: Adecuación de instalación eléctrica con perspectiva de equipar con aire acondicionado todas las aulas a mediano y largo plazo de forma gradual. Instalación de mosquiteros en las ventanas para protección frente a los recientes brotes de dengue. Contratación de servicio regular y adecuado de limpieza de vidrios en altura. Insonorización del comedor. Solución integral al problema de las aulas de Plástica y Tecnologías, Diseño y Programación, que actualmente comparten espacio y están divididas por un mueble, impidiendo el dictado de clases simultáneas.

Nuestros hijos pasan más de ocho horas diarias en el establecimiento, y consideramos que el estado actual de deterioro implica una vulneración de sus derechos. Sumado a ello, por ser menores de edad, no tienen voz pública por sí mismos, somos nosotros, su familia, quienes representamos sus intereses y tenemos el mandato de procurar por todos los medios posibles el acceso pleno a sus derechos. Las condiciones edilicias y las acciones realizadas de mantenimiento lejos están de hacerlo un lugar apto para brindar una permanencia digna y saludable y una educación de calidad.

