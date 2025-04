Continúa el cine en el Museo Sarmiento con el ciclo Será Justicia. En él se proyectan películas sobre juicios y jurados que podrían considerarse un género cinematográfico por derecho propio. Abogados abnegados (y de los otros), magistrados de variopinta ralea, procesos turbios, culpabilidades dudosas, prejuicios, corrupción… ¿Será Justicia? Todos estos condimentos están presentes en los cuatro films que integran el ciclo de cine de abril, obras que constituyen auténticos clásicos del género.



Este domingo 20 de abril de 2025 a las 14 y las 16:30 horas se proyectará El veredicto (The Veredict), una película norteamericana de 1982, dirigida por Sidney Lumet y con la actuación de Paul Newman, Charlotte Rampling, James Mason y Jack Warden.



Sinopsis: Frank Galvin, un maduro abogado en decadencia, es un adicto al alcohol. Sobrevive gracias a pequeños y rutinarios trabajos. Un antiguo socio le recuerda el caso, todavía sin resolver, de un error médico cometido en un hospital y del que Galvin se había ocupado. No es nada fácil para él trabajar de nuevo de forma profesional, pero su tesón es tal que no tarda en averiguar que puede ganar el caso. Es entonces cuando empieza a recibir ofertas económicas para arreglar el asunto sin ir a juicio. Pero Galvin está dispuesto a jugárselo todo, tanto para conseguir una importante indemnización para los familiares como para rehabilitarse como abogado y como persona.

¿Cómo entrar al Museo Sarmiento?

Continua el cine en el Museo Sarmiento que está ubicado en Cuba 2079 , y como siempre la entrada es gratuita, sujeta a la capacidad de sala (el ingreso es por orden de llegada).

