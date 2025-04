En la misma fecha, pero en diferentes años. Recordamos tres hechos acontecidos en la zona el 21 de abril.

Lucila Yaconis (21 de abril de 2003)

Cerca de las 7 de la tarde, Lucila Yaconis de tan solo 16 años, caminaba por la cuadra que la llevaba hasta el paso a nivel de Comodoro Rivadavia y Paroissien, el mismo que cruzaba todos los días para llegar a su casa, cuando fue abordada por un hombre que intentó violarla y, ante su resistencia, la golpeó y asfixió. La encontraron muerta sobre los pastos crecidos, a sólo 50 metros del cruce a nivel y a poco más de una cuadra de su casa. Nunca hubo un acusado en la causa, ni nunca se pudo saber quién la mató, tras cuatro años de investigación judicial, en el año 2007, el caso se quedó sin sospechosos.

Coronavirus (21 de abril de 2020)

El 21 de abril de 2020 por la noche, tras detectarse a 16 adultos mayores y tres empleados infectados con coronavirus, tuvo que ser desalojada una residencia geriátrica ubicada en Avenida de los Incas al 3000. El establecimiento que tenía una población de 33 ancianos, fue clausurado.

Delivery atropellado

El 21 de abril de 2023 por la mañana, alrededor de las 5:30 horas, un Volkswagen Gol entró a contramano en el túnel de Av. Del Libertador, circuló unos 30 metros en sentido hacia la provincia de Buenos Aires y atropelló a un motociclista.

El repartidor de delivery atropellado, de unos 26 años, fue asistido por personal del SAME y tuvo que ser trasladado al Hospital Fernández (tenía una fractura en la pierna izquierda y en la mano derecha). El automovilista de 39 años, manejaba en estado de ebriedad (tenía 1.06 gramos de alcohol en sangre) y dio positivo en el test de drogas. No sufrió heridas mayores y fue demorado por oficiales de la Comisaría Vecinal 14 C de la Policía de la Ciudad. Su vehículo tenía 8 multas en CABA (tres de ellas por exceso de velocidad) y 19 infracciones en la provincia de Buenos Aires. Intervino en el caso la Fiscalía Penal, Contravencional y de Faltas Número 6.

