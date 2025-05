A continuación contaremos la historia «Volver al barrio». La de un vecino que regresa a Belgrano.



Ernesto volvió a Buenos Aires después de estar viviendo varios años en el exterior. Alquiló un departamento en Belgrano, barrio en el que vivía antes de partir. Cómo todavía no estaba del todo instalado, decidió ir a comer afuera, a algunos de esos lugares que iba en el pasado.

Lugares que ya no están

Recordó que en Cabildo al 3200, en el Bingo Belgrano, servían un almuerzo sin cargo a los que allí estaban jugando. Se dirigió hacia allí pero al llegar se encontró con una agencia de autos. Le preguntó a un señor que pasaba por ahí qué había pasado con el Bingo y el hombre le contestó: “Ahora se cumplen 9 años del cierre. Dejó de funcionar en mayo de 2016”.

Entonces Ernesto cambió sus planes. Eligió ir a saborear una rica hamburguesa al Burger de Olazábal y Cabildo. Pero al llegar, estaban las persianas bajas y varias personas charlando. Se acercó para escuchar de qué hablaban y escuchó los siguientes comentarios: “Para mí estaba muy descuidado, sucio, y ya no iba mucha gente”. “Se comenta que lo van a tirar abajo para construir un edificio”. “¿Cerraron o lo van a remodelar?”. “Cerraron en Semana Santa”. “¡Cuántas tardes he pasado en ese Burger en mi adolescencia, una pena!”. “Cabildo ya no es lo que era”. Ernesto sacó su celular, entró a Instagram y le mandó un mensaje a Burger King Argentina para saber qué había pasado con esa sucursal. Recibió la siguiente respuesta: “Hola. Esperamos pronto tener novedades al respecto. ¡Qué tengas un lindo día!”.

Dicen que la tercera es la vencida, entonces Ernesto cruzó Cabildo y caminó hasta La Pampa, para ir a comer a Manhattan. Pero también había cerrado, aparentemente en forma definitiva. Sin dudas no era su día de suerte. Entró a una panadería, compró unos sandwiches de miga y volvió a su casa para comer allí. Mientras regresaba, añorando aquellos tiempos pasados, miraba a su alrededor tratando de reconocer lugares en un barrio que con los años ha cambiado. Así termina la historia de Ernesto, la de «volver al barrio».

