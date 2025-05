Siguen las quejas por la basura. Todos los meses recibimos reclamos de los vecinos relacionados con en este tema.

Cabildo y Juramento

“En Cabildo entre Juramento y la salida del subte se observa que los nuevos contenedores de basura no son tan funcionales como pensábamos, ya que lo que no entra lo dejan afuera”. Otros vecinos que vieron esta publicación en nuestro Instagram (@mibelgrano) opinaron: “Las cosas de cartón van en los contenedores verdes”. “Tienen que invertir en reciclado”. “¿Cuánto nos costaron los nuevos contenedores que evidentemente no cumplen su función y aumentan la mugre en la ciudad?”. “En todo Belgrano está así, sucio y lleno de basura”. “Los contenedores nuevos no sirven para nada”.

Opinión de los vecinos

“Lo están haciendo a propósito y en todos los barrios”. “Más allá de los recicladores que sacan la basura del contenedor, en muchos casos son los vecinos que tiran cualquier cosa, sillones, maderas, vidrios, cocinas viejas, escombros, fuera de ellos”. “Es culpa de algunos vecinos que sacan la basura a cualquier hora”. “Tapados de basura estamos”.

“En Cuba al 1700 frente a un supermercado, el otro día a las 21:30 horas el camión recolector pasó pero quedó toda la basura tirada alrededor del contenedor”. “Es una historia que se repite por todas partes”. “Esto es causado por la gente. Algunos dejan cosas afuera, otros se meten y sacan las bolsas para romper y dejan todo tirado. El barrendero limpia, y después viene el que no levanta la caca del perro, el que vacía el cenicero del auto en la calle y así puedo seguir todo el dia”. “Los camiones tienen que vaciar los contenedores de toda la zona. No hay que culparlos pues es un tema sin solución. Con suerte lo limpian los barrenderos por las mañanas”. “Los que tiran todo para afuera totalmente a propósito, uno no sabe si esa gente es mandada a ensuciar adrede con fines políticos o no tienen respeto por nada”.

La rata

Una vecina nos envió una foto donde se puede ver basura tirada y una rata. Otros vecinos que vieron esta publicación en nuestro Instagram (@mibelgrano) opinaron: “Imagen típica, lamentablemente, del Barrio de Belgrano”. “En Virrey del Pino y Cabildo es idéntico”. “Y eso que lo fotografió un día con poca basura. En general es una torre putrefacta”. “En Juramento y Montañeses es un asco todos los atardeceres con desechos de los negocios”. “Las ratas se hacen un festín con la suciedad que hay en la ciudad”. “En Moldes entre Monroe y Blanco Encalada, no se puede pasar por la vereda porque hay tirados huesos de pollo y todo tipo de comida alrededor del contenedor”.

Envianos tus quejas por la basura al Email: lectores@mibelgrano.com.ar o por WhatsApp al: 11-4409-3466.

