En la madrugada del lunes 09 de junio de 2025, un hombre de 37 años manejaba alcoholizado por Villa Urquiza. El Volkswagen Voyage que conducía, chocó contra una columna del frente de un supermercado ubicado en Avenida de los Constituyentes y Núñez.

Personal de la Comisaría Vecinal 12 C, Bomberos de la Ciudad y el SAME acudieron al lugar. En el interior del auto se hallaba el conductor, y ya fuera del vehículo una mujer. Ambos manifestaron dolores, por lo cual una ambulancia del SAME trasladó a la mujer al Hospital Zubizarreta y al hombre al Pirovano con diagnóstico de politraumatismo, sin riesgo de vida. Los Bomberos cortaron el suministro eléctrico y de gas del vehículo como medida preventiva.

Desde la Unidad de Flagrancia Norte ordenaron la realización de test de alcoholemia al hombre que manejaba el vehículo. El mismo dio positivo con 1,51 gr/l de alcohol, el triple de lo permitido para un conductor particular, por lo cual el auto fue remitido a playa policial.

