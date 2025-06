El pasado sábado 21 de junio de 2024, hallaron a dos mujeres muertas en Saavedra (una jubilada de 78 años y su hija de 44). El hecho ocurrió en un departamento del tercer piso de un edificio ubicado en Crisólogo Larralde al 3300 (entre Freire y Conde).

Un hombre que no podía comunicarse con sus familiares, llamó al 911 alrededor de las 14 horas. Dijo que no le abrían la puerta. Rápidamente llegaron al lugar una ambulancia del SAME y los Bomberos de la Ciudad. Al ingresar al departamento se encontraron con dos mujeres muertas.

Empleados de Metrogas hicieron las mediciones correspondientes y descartaron la presencia de monóxido de carbono en el ambiente. Tampoco había signos de violencia en la vivienda. Lo que llamó la atención de los investigadores, fue la gran acumulación de objetos que había en el departamento. ¿Qué pasó? Por ahora es un misterio.

Recomendaciones para los lectores de la nota: “Dos Mujeres muertas en Saavedra”