El pasado jueves 26 de junio de 2025 por la tarde, poco después de las 13.30 horas, se desarrolló fuego en un departamento de Núñez. El siniestro ocurrió en el quinto piso de un edificio ubicado en la calle O Higgins al 3200 (Entre Campos Salles y Manuela Pedraza).



Los Bomberos de la Ciudad pudieron dominar el proceso. Luego procedieron a verificar la totalidad de los 8 pisos del edificio, realizando evacuaciones preventivas. No hubo heridos, no se trasladó a ninguna persona a un hospital, solo se auscultó a la moradora del lugar. Participaron del operativo, dos dotaciones de bomberos y dos ambulancias del SAME asistiendo a los vecinos. Aparentemente, según comentaron los vecinos, el fuego se produjo por un cortocircuito de un caloventor.

