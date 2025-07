Finalizó el juicio del geriátrico de Belgrano

Tal como lo informamos en la edición anterior de Mi Belgrano el pasado 19 de mayo de 2025 comenzó el juicio por contagio en el establecimiento geriátrico ubicado en Av. De Los Incas al 3000, donde 28 residentes contrajeron COVID-19 y 10 fallecieron. El 30 de junio de 2025 finalizó el juicio. A los dos apoderados y la directora médica, los hallados culpables. Recibieron una pena de 2 años de prisión en suspenso y están imposibilitados para conducir un geriátrico por 4 años. Se los consideró responsables de los delitos de propagación culposa de una enfermedad peligrosa y contagiosa agravada por el resultado muerte, en concurso con la violación de medidas adoptadas para impedir la propagación de una epidemia.

A la médica le dieron 2 años de prisión condicional y 4 de inhabilitación para ejercer como directora médica en establecimientos geriátricos, más el pago de las costas del proceso. Sus abogados defensores dijeron que van a apelar. Paula Verónica Trunzo (ex funcionaria del Gobierno de la Ciudad), encargada de fiscalizar los geriátricos, fue absuelta por el tribunal ya que consideraron que las herramientas normativas vigentes en ese momento no le daban margen de acción. También fueron absueltas Daniela Alejandra Gonzalo y Alicia Haydée Allegue, socias de la institución, al no haberse acreditado su responsabilidad penal.

El tribunal dispuso la reparación económica para los cinco familiares de las víctimas que fueron por la vía civil en este mismo juicio (otros lo harán después). Recibirán aproximadamente 20.000.000 de pesos cada uno.

