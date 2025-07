El Comedor de Barrancas de Belgrano cumplió 23 años el 01 de julio de 2025. Carlos Durañona, fue colaborador y referente de este solidario lugar y en estos días de frío, no podemos dejar de recordar sus sabias palabras: “Tenemos que crear la conciencia de que no es admisible que aceptemos que haya seres humanos tirados literalmente en la calle. No habla bien de nosotros, de nuestra cultura, de nuestra ciudadanía, que toleremos o nos parezca que sea una noticia que lo encontraron, lo quemaron o lo mataron. La calle no es un lugar para vivir”.

Temperatura bajas: La calles no es un lugar para vivir

Ante la llegada de las bajas temperaturas, el Gobierno de la Ciudad reforzó el operativo de la Red de Atención. El servicio, que funciona los 365 días del año, brinda asistencia integral a personas en situación de calle y este invierno sumó nuevos equipos en moto, espacios cubiertos para la entrega de comida y más recursos para llegar más rápido a quienes lo necesitan. Detrás del operativo hay un equipo de más de 600 personas, entre trabajadores del Gobierno, voluntarios de organizaciones sociales e iglesias, que participan activamente en la asistencia, el acompañamiento y el abrigo de quienes están en situación de calle.

Centros de Inclusión

La Ciudad cuenta con 47 Centros de Inclusión Social (CIS) que ofrecen más de 4.300 plazas para dormir. Son espacios de contención que garantizan alojamiento, alimentación e higiene, y al mismo tiempo promueven la reinserción social de las personas que los utilizan. Los CIS están segmentados según las necesidades de cada persona, con espacios específicos para familias, mujeres solas o con hijos, hombres solos y personas mayores. Además, la Ciudad inauguró el primer centro de América Latina exclusivo para personas con padecimientos de salud mental. Estos centros están distribuidos en distintos barrios porteños (V. Soldati, San Telmo, Retiro, Monserrat, Constitución, Once, Balvanera, Nueva Pompeya, Parque Patricios, Parque Chacabuco, Flores, San Cristóbal, Boedo, La Boca y Palermo).

Este año se reemplazó la entrega ambulante de viandas por comidas calientes servidas en iglesias y clubes, para que las personas puedan comer bajo techo y recibir atención especializada. También se sustituyó la entrega de frazadas por un conjunto completo de ropa térmica (pantalón, camiseta, gorro y guantes). Esta indumentaria abriga todo el cuerpo, permite moverse, resiste la humedad y protege del frío durante todo el día, lo que la vuelve más efectiva que una frazada.

La Red de Atención funciona de manera activa con múltiples canales, entre ellos el 108, la línea gratuita que recibe alertas sobre personas en situación de calle y opera las 24 horas, todos los días del año. Se estima que más del 70 % de las personas asistidas por la Red provienen del Conurbano Bonaerense. Cada día, alrededor de 10.000 personas llegan a la Ciudad desde la Provincia de Buenos Aires, muchas veces en busca de una changa, una oportunidad o ayuda concreta.

Alerta Roja

Muchos vecinos cuentan que llaman al 108 cuando ven alguien durmiendo en la calle. Un móvil asiste al lugar pero si la persona no acepta ser trasladada a un Centro de Inclusión Social, continúa durmiendo en la calle.

Nuestro país vecino, Uruguay, registró al menos siete muertes en apenas semanas. Por tal motivo el gobierno uruguayo decidió activar una alerta roja por frío extremo. La medida habilita a las autoridades a realizar evacuaciones obligatorias de personas vulnerables que se encuentren a la intemperie. ¿No se puede implementar esa misma medida en la ciudad de Buenos Aires? Probablemente, serviría para salvar vidas. Porque como decía Carlos Durañona: “La calle no es un lugar para vivir”.

