La inseguridad en Belgrano y Villa Urquiza, sigue siendo una de las mayores preocupaciones de los vecinos. Si fuiste víctima de algún hecho delictivo en la zona o tenés propuestas para mejorar la seguridad, envianos tu mensaje por Email a: lectores@mibelgrano.com.ar o por Instagram a: @mibelgrano o por WhatsApp al: 11-4409-3466. Detallamos, a continuación, algunos comentarios recibidos.

Robos a comercios

“La otra noche robaron un local de venta de ropa en Monroe al 2500”.

“Cada vez está peor la seguridad en CABA”.

“Necesitamos más presencia policial”.

Vidrio roto

– “Un día, alrededor de las 6 AM me rompieron la vidriera del local que tengo en Cuba y Blanco Encalada. Fui a realizar la denuncia y me dijeron que tenían otras con la misma modalidad. No robaron nada, solo rompieron el vidrio”.

Robos en Villa Urquiza

“La otra noche, le robaron 2 neumáticos a un auto que estaba estacionado en Av. Triunvirato, entre Cullen y Roosevelt en el barrio de Villa Urquiza”.

