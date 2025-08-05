Mi Belgrano

Gran Parrilla Cramer

Ago 5, 2025 #Barrio de Coghlan, #Coghlan, #Comida, #Empanadas, #Gran Parrilla Cramer, #Parrilla, #Pastas Caseras, #Pizza, #Restaurant
Gran Parrilla Cramer

La Gran Parrilla Cramer está ubicada en Av. Ricardo Balbin 2782, en el barrio de Coghlan.

Parrilla, pastas caseras, pizzas y empanadas.

Si los seguís en Instagram (@grancramer): 15% descuento en efectivo sino 10% de descuento en efectivo.

Para más información comunicate por Email: grillcramer@gmail.com o por WhatsApp: 11 4066 6464.

