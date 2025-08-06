Hemos recibido varias quejas por el Paso Bajo Nivel de Lacroze en el barrio de Colegiales. Detallamos, a continuación, algunos de los reclamos:

“Las escaleras son peligrosas y empinadas. Los escalones tienen perfiles metálicos y no poseen ningún elemento antideslizante. Mi hijo se resbaló, se cayó y sufrió lesiones. Sugiero dotar a la escalera de la seguridad necesaria, para así evitar accidentes”.

“Desde que se construyó venimos reclamando los vecinos por esa escalera. Las proporciones de los escalones están mal”.

“El Gobierno de la Ciudad exige a los edificios que en las escaleras tengas antideslizantes , que los frentes estén limpios de moho y demás reglamentaciones, pero en la obras públicas no lo hacen”.

“Ese cruce debería tener un puente como el de Zabala, de noche es complejo cruzar a pie”.

“Me pregunto si sería muy complejo colocar un policía a partir de las 20 horas, porque es muy inseguro pasar por ahí”.

“Las cámaras de seguridad están todas pintadas y rotas”.

“Ese Paso Bajo Nivel es una obra pensada para los automovilistas, de los peatones se olvidaron”.

La obra

En octubre de 2013 se inauguró este cruce ubicado en la intersección de Federico Lacroze y las vías del Ferrocarril Mitre. Tiene cuatro carriles, es de doble mano y tiene una altura libre de paso de 4,30 metros. Esto permite la circulación de todo tipo de vehículos. Su longitud total es de 267 metros y está emplazado entre las calles Conesa y Amenábar. Cuenta con pasos peatonales de bajo nivel con escaleras y rampas para personas con movilidad reducida. Las obras se completaron con la puesta en valor del espacio público a través de nuevas veredas, forestación y mobiliario urbano.

Profesionales

