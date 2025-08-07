Se considera como poda de un árbol a la acción de corte de ramas, separándolas definitivamente de la planta. Un árbol que crece de forma aislada y sin competencias no debe ser podado, sin embargo esto es diferente dentro del ámbito urbano. Esto se debe a que dentro de la urbanización el crecimiento de los ejemplares se ve definido por las diferentes interferencias encontradas, tanto aéreas como subterráneas, lo cual modifica la estructura natural del árbol.

Las podas realizadas no buscan aumentar el crecimiento de la biomasa del ejemplar, si no que el objetivo es redirigir su crecimiento para disminuir las interferencias con tendidos de servicios públicos (luz, televisión, telefonía), despejar luminarias, evitar invasión de las ramas en propiedades privadas que puedan generar daños al inmueble o provocar situaciones de inseguridad, facilitar la libre circulación de los peatones y, finalmente, lo más importante que es eliminar riesgo por ramas secas con posibilidad de caída y que dañen a terceros. De acuerdo con el artículo 10 de la Ley 3263, las Comunas deben realizar una evaluación técnica de los ejemplares a afectar y consignar el tratamiento o procedimiento adecuado para la resolución del mismo. Con el producido de dichas evaluaciones se confeccionan los Planes de Poda.

Planes de Poda

Para la confección de los planes de poda se debe tener la información completa e integral del estado de los ejemplares, esta incluye tanto condiciones fitosanitarias como condiciones estructurales de los mismos. Con esta información se le asigna una prioridad de ejecución acada cuadra, interviniendo aquellas que son más urgentes y distribuyendo las podas de forma proporcional en cada barrio. En los años posteriores se realiza el mismo relevamiento y análisis pero sin incluir los árboles podados el año anterior.

En este sentido desde la Comuna 13 se encuentra planteado un plan de poda proyectado a 5 años. Es decir, que en el período de 5 años todos los árboles de la Comuna serán intervenidos según la necesidad que requiera cada ejemplar, siendo determinada por los técnicos que realizan la verificación. De esta forma todos los ejemplares tienen una periodicidad de control de 5 años, a menos que ingresen reclamos puntuales de vecinos u otras reparticiones gubernamentales y empresas de servicios que motiven una nueva verificación de algún ejemplar.

Aquellos árboles que durante la verificación se determinen que presentan algún tipo de riesgo inminente, como posible caída de ramas o del individuo completo, se interviene como emergencia de forma inmediata. En caso de que se observe una interferencia de ramas, en cableado de servicios públicos, propiedad privada o luminarias, o árboles a extraer sin riesgo de caída inminente, se programa la intervención de acuerdo a la prioridad que establezca el encargado de la verificación.

Árbol riesgoso

Los defectos de un árbol inseguro (o riesgoso) son signos visibles de que el árbol se está muriendo o puede generar riesgos. Se dice que un árbol con defectos no es inseguro a no ser que alguna porción del mismo pueda alcanzar a un objetivo. Los protocolos internacionales reconocen siete tipos de defectos de árbol que pueden ocasionar riesgos: madera muerta, grietas, uniones débiles de ramas, pudrición, cancros, problemas de raíces y débil arquitectura de árbol.

Cada tipo de defecto tiene un rango de síntomas que indican la severidad y el potencial de caída del árbol: Pudrición de madera. Grietas. Problemas de raíz. Uniones de ramas débiles: ramas codominantes, brotes epicórmicos, corteza incluida. Cancros: zona donde la corteza y /o cambium están muertos. Arquitectura debilitada de los árboles: pobre patrón de crecimiento indica desequilibrio estructural y debilidad en ramas, tronco y raíz. Árboles muertos, con muerte en el ápice, o ramas secas.

Diferentes tipos de poda

Realizado el diagnóstico, se determina el tipo de intervención a realizar

Poda de formación: Este tipo de poda engloba las podas de plantación,formación de tallo y de estructura. Son podas que se realizan en estadios de juventud del ejemplar. Tienen como objetivo como su nombre lo indica dar forma a la estructura del ejemplar para que se desarrolle adecuadamente.

Poda de elevación (refaldado): Este tipo de poda también se utiliza para dar forma a la estructura del individuo. Consiste en la eliminación de las ramas más bajas para lograr que las ramas inferiores de la copa se sitúen a una altura definida.

Poda de aclareo (raleo): Consiste en la supresión de ramas que no afecte a más del 20% del volumen de la copa aproximadamente. La poda se realiza sobre ramas jóvenes de poco diámetro, favoreciendo la correcta cicatrización. En este caso, el objetivo de la intervención es disminuir la densidad de la copa, permitiendo un mayor ingreso de la luz solar.

Poda reductiva: Esta poda se realiza con el objetivo de reducir la copa (no más de un 30% del volumen). Para ello se eliminan ramas y ejes que tengan mucha altura para mantener la forma de la especies y disminuir riesgos.

Poda de terciado: En este caso se acortan las ramas hasta una tercera parte de su longitud. Se realiza en ejemplares con un porte deteriorado por diferentes causas y que precede a su extracción.

Basándonos en la estacionalidad

Poda verde: La poda verde, es la intervención de los órganos que conforman la copa del árbol, cuando el mismo se encuentra en plena actividad metabólica, es decir cuando tiene hojas. En este momento la intensidad de las podas a ejecutar deben ser bajas, no pudiendo eliminar más del 10% de la copa del ejemplar.

Poda invernal: La intervención del árbol se realiza durante los meses invernales. En ese momento los árboles de hoja caduca presentan una dormición metabólica lo que permite realizar intervenciones de mayor intensidad sobre el ejemplar.

Ante esta estacionalidad es importante respetar los meses de veda otoñal (momento en que se genera la caída de hojas de los ejemplares, traslocando reservas de nutrientes al fuste) y de veda primaveral (época del año en la cual se da el rebrote del árbol, donde se define la masa foliar del árbol para la época estival).

¿Quién realiza la poda de un árbol?

La poda debe ser siempre realizada por personal idóneo, ya que una mala poda puede dañar severamente al árbol, pudiendo llegar a la muerte del mismo y generar riesgo a terceros por pudrición de ramas o posibilidad de quiebre o caída del árbol muerto. Cabe mencionar que una poda bien realizada con cortes netos en bisel y sin desgarros y que las ramas eliminadas no tengan un diámetro superior a un tercio de la rama que la originó, no debería de generar problemas para la cicatrización de la herida evitando infecciones y futuras podredumbres.

Cabe aclarar que el ideal es generar nulas o el menor número de intervenciones en un ejemplar arbóreo, al estar implantados en la ciudad nos vemos obligados a hacerlo para evitar interferencias a servicios públicos o invasión a la propiedad privada, además de evitar los riesgos a terceros. Es por esto que se plantea una periodicidad en las intervenciones en árboles con un normal desarrollo y una intervención inminente en los casos de que se genere riesgo.

