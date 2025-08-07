Mi Belgrano

Yoga y Gimnasia

Yoga y Gimnasia

En el Instituto de Enseñanza Gallo hay Yoga y Gimnasia. También Taekwondo. Cuentan con espacio para otras actividades. Para más información pueden visitar el Instagram: @institutogallo o enviar un mensaje por WhatsApp a: 11-6484-4644.

