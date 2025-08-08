El pasado miércoles 06 de agosto de 2025, una vecina nos envió un video donde se podía ver fuego en Conde y Blanco Encalada (barrio de Belgrano). Los Bomberos de la Ciudad acudieron al lugar y detectaron que se incendió un vehículo particular Audi A4. Tenía fuego en la cavidad que aloja el motor. Pudieron dominar el siniestro mediante el empleo de una línea de 38 mm.
Un día antes, el 05 de agosto, los bomberos también tuvieron trabajo en el mismo barrio, por un incendio en una vivienda ubicada en Sucre al 1200, en el Bajo Belgrano.
